وظائف شاغرة بـ مجموعة الفطيم القابضة وظائف شاغرة لدى مجموعة الراشد وظائف شاغرة في بنك D360 الرقمي ضبط 6 رجال و5 نساء وافدين لممارستهم الدعارة في شقة بنجران تطوير مطار الملك سعود في الباحة.. توسعة ضخمة تواكب أعلى المعايير الدولية السعودية ترسّخ موقعها الريادي في الصحة العالمية بإنجازات بحثية وتصنيفات دولية وزير الإعلام: جذب أكثر من 616 شركة عالمية إلى السعودية في الربع الأول لعام 2025 شؤون الحرمين: التزموا بالزي اللائق عند زيارة المسجد الحرام إدراج الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في المناهج الدراسية وتدشين 120 مدرسة جديدة ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس كوريا
أعلنت مجموعة شركات راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في مدينة الرياض.
وبيّنت مجموعة شركات الراشد، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مسؤول حماية البيانات.
– مفتش سلامة وصحة مهنية.
– مهندس أمن وسلامة.
وأوضحت مجموعة شركات الراشد، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 سبتمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)