وظائف شاغرة لدى مجموعة الراشد

الأربعاء ١٣ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٠ مساءً
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مجموعة الراشد

وبيّنت مجموعة شركات الراشد، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول حماية البيانات.

– مفتش سلامة وصحة مهنية.

– مهندس أمن وسلامة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة شركات الراشد، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

