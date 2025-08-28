Icon

اقتران القمر مع المريخ في سماء الشمالية Icon اختلاس كهرباء من مسجد في القويعية Icon فيصل بن فرحان يصل إلى ألمانيا في زيارة رسمية Icon صدور نتائج أهلية حساب المواطن للدورة الـ 94 Icon الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو Icon رصد بقع شمسية عملاقة من سماء عرعر Icon جَدَاد النخيل في المدينة المنورة.. آخر مراحل جني التمور Icon جماهير النصر.. سور عالٍ لا يُخترق Icon مشاهد البرق والشلالات تزيّن سماء الباحة وطبيعتها Icon شرطة الرياض تباشر بلاغ امرأة تعرضت لاعتداء من رجلين و4 نساء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة لدى مستشفى الموسى التخصصي

الخميس ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥١ صباحاً
وظائف شاغرة لدى مستشفى الموسى التخصصي
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلن مستشفى الموسى التخصصي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الأحساء، والخبر.

تفاصيل وظائف مستشفى الموسى

وأبرزت إدارة المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة لدى مجموعة الفطيم القابضة

وظائف شاغرة لدى مجموعة الفطيم القابضة

وظائف شاغرة بمستشفى الملك عبدالله الجامعي

وظائف شاغرة بمستشفى الملك عبدالله الجامعي

– محلل المشاريع والبيانات.

– مسؤول التوظيف.

– منسق إدارة الحالة.

– مجدول مواعيد الأطباء.

– منسق خدمات العملاء.

– طبيب أسنان أطفال.

– مدرب تمريض.

– منسق خدمات العيادة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة بـ شركة روابي القابضة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ شركة روابي القابضة

حصاد اليوم
وظائف هندسية شاغرة بـ مصفاة ساتورب
حصاد اليوم

وظائف هندسية شاغرة بـ مصفاة ساتورب

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة عبداللطيف جميل
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة عبداللطيف جميل

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى فروع عيادات ديافيرم
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى فروع عيادات ديافيرم

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة السودة للتطوير
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة السودة للتطوير

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بشركة PARSONS في 4 مدن
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بشركة PARSONS في 4 مدن

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى فروع تبوك الدوائية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى فروع تبوك الدوائية

حصاد اليوم