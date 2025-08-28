وظائف شاغرة لدى مستشفى الموسى التخصصي

أعلن مستشفى الموسى التخصصي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الأحساء، والخبر.

تفاصيل وظائف مستشفى الموسى

وأبرزت إدارة المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل المشاريع والبيانات.

– مسؤول التوظيف.

– منسق إدارة الحالة.

– مجدول مواعيد الأطباء.

– منسق خدمات العملاء.

– طبيب أسنان أطفال.

– مدرب تمريض.

– منسق خدمات العيادة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)