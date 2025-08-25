الصين تُصدر إنذارًا باللون الأصفر لمواجهة كاجيكي القبض على شخصين في القنفذة لترويجهما الحشيش والأقراص الممنوعة الحالات الصحيحة للصور لتجديد الهوية الوطنية ختام المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 اليوم وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة وظائف شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS وظائف شاغرة في شركة PARSONS وظائف شاغرة لدى نظم الموارد الحكومية وظائف شاغرة بـ الشؤون الصحية بالحرس الوطني وظائف شاغرة في أرامكو روان للحفر
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.
وأبرزت هيئة الزكاة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي أول إدارة البيانات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم البيانات، علوم الحاسوب)، أو ما يعادلها.
– خبير التدقيق الداخلي: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، المحاسبة).
– مهندس رئيسي تطبيقات تقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، تقنية المعلومات).
وأوضحت هيئة الزكاة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 أغسطس 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)