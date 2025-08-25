Icon

وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة

الإثنين ٢٥ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٠ صباحاً
وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة الزكاة

وأبرزت هيئة الزكاة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول إدارة البيانات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم البيانات، علوم الحاسوب)، أو ما يعادلها.

– خبير التدقيق الداخلي: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، المحاسبة).

– مهندس رئيسي تطبيقات تقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، تقنية المعلومات).

التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة الزكاة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

