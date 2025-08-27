Icon

اقتران القمر مع المريخ في سماء الشمالية Icon اختلاس كهرباء من مسجد في القويعية Icon فيصل بن فرحان يصل إلى ألمانيا في زيارة رسمية Icon صدور نتائج أهلية حساب المواطن للدورة الـ 94 Icon الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو Icon رصد بقع شمسية عملاقة من سماء عرعر Icon جَدَاد النخيل في المدينة المنورة.. آخر مراحل جني التمور Icon جماهير النصر.. سور عالٍ لا يُخترق Icon مشاهد البرق والشلالات تزيّن سماء الباحة وطبيعتها Icon شرطة الرياض تباشر بلاغ امرأة تعرضت لاعتداء من رجلين و4 نساء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف هندسية شاغرة بـ مصفاة ساتورب

الأربعاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٣ صباحاً
وظائف هندسية شاغرة بـ مصفاة ساتورب
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل.

تفاصيل وظائف شركة ساتورب

وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة لدى شركة الفنار

وظائف شاغرة لدى شركة الفنار

وظائف صحية وهندسية شاغرة للجنسين بمستشفى الملك عبدالله الجامعي

وظائف صحية وهندسية شاغرة للجنسين بمستشفى الملك عبدالله الجامعي

– مهندس أول أساليب/ التفتيش القائم على المخاطر.

– مفتش منطقة/ كهرباء.

– مفتش منطقة/ مدني.

– مهندس أول أفران.

– مهندس ميكانيكي مشروع.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف إدارية شاغرة لدى شركة EY
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة لدى شركة EY

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ شركة نسما في 3 مدن
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ شركة نسما في 3...

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى السعودية لهندسة الطيران
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى السعودية لهندسة الطيران

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة الخزف
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة الخزف

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بشركة التصنيع في 5 مدن
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بشركة التصنيع في 5 مدن

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر للتطوير
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر للتطوير

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ طيران أديل
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ طيران أديل

حصاد اليوم