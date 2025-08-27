Icon

ولي العهد يتلقى رسالة خطية من بوتين

الأربعاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٣:١١ مساءً
المواطن - واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، رسالة خطية، من فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وتسلم الرسالة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة السيد سيرجي كوزلوف.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تنمية التعاون المشترك في مختلف المجالات.

