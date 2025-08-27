ولي العهد يتلقى رسالة خطية من بوتين

اقتران القمر مع المريخ في سماء الشمالية اختلاس كهرباء من مسجد في القويعية فيصل بن فرحان يصل إلى ألمانيا في زيارة رسمية صدور نتائج أهلية حساب المواطن للدورة الـ 94 الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو رصد بقع شمسية عملاقة من سماء عرعر جَدَاد النخيل في المدينة المنورة.. آخر مراحل جني التمور جماهير النصر.. سور عالٍ لا يُخترق مشاهد البرق والشلالات تزيّن سماء الباحة وطبيعتها شرطة الرياض تباشر بلاغ امرأة تعرضت لاعتداء من رجلين و4 نساء
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، رسالة خطية، من فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.
وتسلم الرسالة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة السيد سيرجي كوزلوف.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تنمية التعاون المشترك في مختلف المجالات.