توقعات بانخفاض درجات الحرارة

يومان على انتهاء الصيف

الجمعة ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٠ مساءً
يومان على انتهاء الصيف
المواطن - فريق التحرير

قال عقيل العقيل، المحلل بالمركز الوطني للأرصاد، إن درجات الحرارة ليلًا سجلت في الرياض 28 درجة مئوية للصغرى، فيما بلغت نهارًا 42 درجة مئوية، ووصلت في المنطقة الشرقية إلى 44 درجة مئوية.

وتابع العقيل خلال تصريحات إلى قناة السعودية، أن فصل الصيف وفق التقويم الأرصادي يتبقى له يومان فقط، على أن يبدأ الانقلاب الخريفي فلكيًا يوم 22 سبتمبر، مشيرًا إلى أن موسم سهيل ظهر عند العرب.

أمطار أغسطس

وأضاف أن شهر أغسطس شهد هطولات غزيرة على مناطق عسير وجازان، مع استمرارها حتى نهاية الشهر وبداية سبتمبر، لتشمل مكة المكرمة والمدينة المنورة وأجزاء من القصيم والمناطق الغربية من الرياض.

واستكمل أن التوقعات خلال الفترة المقبلة تشير إلى انخفاض تدريجي في درجات الحرارة شمال المملكة، مع تراجع طفيف في معدلات الرطوبة على القطاعين الشرقي والغربي، لافتاً إلى أن هذه الفترة تعد انتقالية وقد تشهد تقلبات جوية سريعة سواء في حركة الرياح أو درجات الحرارة، مما يزيد احتمالية ظهور عوالق ترابية.

 

