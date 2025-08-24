Icon

165 قاعة دراسية تستقبل طلاب الجامعة الإسلامية من أكثر من 90 جنسية Icon بيع أغلى صقر في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 بـ 1.2 مليون ريال Icon الغذاء والدواء تعتمد تسجيل مستحضر تيزيلد لتأخير تطور السكري من النوع الأول Icon السنغال تسجل أول إصابة مؤكدة بجدري القردة Icon السجل العقاري يبدأ تسجيل 54062 قطعة عقارية في المنطقة الشرقية وجدة Icon القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 160 كيلو قات في جازان Icon عيون أبنائنا أولًا.. إرشادات لحماية النظر مع بداية العام الدراسي Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس أوكرانيا Icon موجة حارة على المنطقة الشرقية Icon ارتفاع عدد ضحايا مأساة شاطئ أبو تلات في مصر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

165 قاعة دراسية تستقبل طلاب الجامعة الإسلامية من أكثر من 90 جنسية

الأحد ٢٤ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٣:٠٣ مساءً
165 قاعة دراسية تستقبل طلاب الجامعة الإسلامية من أكثر من 90 جنسية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

استقبلت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة اليوم، طلابها من أكثر من (90) جنسية، ضمن بيئة أكاديمية متكاملة تجمع بين جودة التعليم وتنوع الخدمات، بما يسهم في صناعة التميز والإثراء المعرفي والثقافي للطلاب.

وهيأت الجامعة، منظومة متكاملة من المرافق والخدمات، شملت أكثر من (165) قاعة دراسية ذكية، وما يزيد عن (40) معملًا تخصصيًا في مجالات الهندسة، والعلوم، والحاسب الآلي، إلى جانب (4) صالات تدريبية متخصصة تدعم الجوانب التطبيقية، لتهيئة بيئة تعليمية محفزة تواكب متطلبات التطور الأكاديمي.

قد يهمّك أيضاً
الجامعة الإسلامية تتيح إشعارات القبول غدًا

الجامعة الإسلامية تتيح إشعارات القبول غدًا

تمديد فترة التقديم لبرامج الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية

تمديد فترة التقديم لبرامج الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية

كما تضم خدمات البنية التحتية الحديثة للجامعة أكثر من (64,800) مترٍ طوليٍ من الأرصفة المخصصة للمشاة، ومسارًا مخصصًا للدراجات يمتد لأكثر من (15,000) مترٍ طولي، بالإضافة إلى (8,000) موقفٍ للمركبات، وأكثر من (200) رحلة نقل ترددي يوميًا، لتسهيل تنقل الطلاب داخل الحرم الجامعي وخارجه، كما يقدّم مطعم الجامعة أكثر من (10,000) وجبة يوميًا؛ لضمان توفير خدمات تغذية متكاملة، تلبي احتياجات الطلاب من مختلف الثقافات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد