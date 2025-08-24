165 قاعة دراسية تستقبل طلاب الجامعة الإسلامية من أكثر من 90 جنسية

استقبلت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة اليوم، طلابها من أكثر من (90) جنسية، ضمن بيئة أكاديمية متكاملة تجمع بين جودة التعليم وتنوع الخدمات، بما يسهم في صناعة التميز والإثراء المعرفي والثقافي للطلاب.

وهيأت الجامعة، منظومة متكاملة من المرافق والخدمات، شملت أكثر من (165) قاعة دراسية ذكية، وما يزيد عن (40) معملًا تخصصيًا في مجالات الهندسة، والعلوم، والحاسب الآلي، إلى جانب (4) صالات تدريبية متخصصة تدعم الجوانب التطبيقية، لتهيئة بيئة تعليمية محفزة تواكب متطلبات التطور الأكاديمي.

كما تضم خدمات البنية التحتية الحديثة للجامعة أكثر من (64,800) مترٍ طوليٍ من الأرصفة المخصصة للمشاة، ومسارًا مخصصًا للدراجات يمتد لأكثر من (15,000) مترٍ طولي، بالإضافة إلى (8,000) موقفٍ للمركبات، وأكثر من (200) رحلة نقل ترددي يوميًا، لتسهيل تنقل الطلاب داخل الحرم الجامعي وخارجه، كما يقدّم مطعم الجامعة أكثر من (10,000) وجبة يوميًا؛ لضمان توفير خدمات تغذية متكاملة، تلبي احتياجات الطلاب من مختلف الثقافات.