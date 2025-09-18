Icon

أبراج السعودية تتوشح بعلمي المملكة وباكستان احتفاءً بتوقيع اتفاقية الدفاع المشترك

الخميس ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:١٣ صباحاً
المواطن - واس

توشحت أبرز أبراج مدن المملكة بعلمي المملكة وباكستان؛ احتفاءً بتوقيع البلدين “اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك”، على هامش زيارة دولة رئيس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية السيد محمد شهباز شريف للمملكة، مساء أمس الأربعاء، حيث أضاءت أبرز المعالم في عدد من مناطق المملكة بألوان علمي المملكة وباكستان، في مشهد واكب مظاهر الابتهاج الشعبي بتوقيع الاتفاقية.

وتأتي مظاهر الاحتفاء بتوقيع “اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك” تأكيدًا على عمق العلاقات التاريخية الممتدة لنحو 78 عامًا، بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية، وتعكس روابط الأخوة والتضامن الإسلامي الذي يجمع البلدين حكومةً وشعبًا.

