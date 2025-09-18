222,4 مليون طن صادرات موانئ السعودية في 2024 رئيس وزراء باكستان يغادر الرياض ومحمد بن عبدالرحمن في مقدمة مودعيه درجات الحرارة اليوم.. الأحساء وحفر الباطن 45 والسودة 12 مئوية ابتكار نموذج حاسوبي لعلاج الصرع بريطانيا ستعترف بدولة فلسطين بعد انتهاء زيارة ترامب أمطار غزيرة على منطقة جازان حتى العاشرة مساء أبراج السعودية تتوشح بعلمي المملكة وباكستان احتفاءً بتوقيع اتفاقية الدفاع المشترك نتائج دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اكتشاف صحي يحد من مضاعفات الإنفلونزا أرامكو السعودية تُكمل إصدار صكوك دولية بـ 3 مليارات دولار
توشحت أبرز أبراج مدن المملكة بعلمي المملكة وباكستان؛ احتفاءً بتوقيع البلدين “اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك”، على هامش زيارة دولة رئيس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية السيد محمد شهباز شريف للمملكة، مساء أمس الأربعاء، حيث أضاءت أبرز المعالم في عدد من مناطق المملكة بألوان علمي المملكة وباكستان، في مشهد واكب مظاهر الابتهاج الشعبي بتوقيع الاتفاقية.
وتأتي مظاهر الاحتفاء بتوقيع “اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك” تأكيدًا على عمق العلاقات التاريخية الممتدة لنحو 78 عامًا، بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية، وتعكس روابط الأخوة والتضامن الإسلامي الذي يجمع البلدين حكومةً وشعبًا.