Icon

وظائف شاغرة بـ مجموعة صافولا Icon وظائف شاغرة لدى بنك D360 الرقمي Icon قمر التربيع الأول يزيّن سماء السعودية Icon ترامب: أمريكا تشهد حربًا من الداخل Icon توضيح مهم من حساب المواطن بشأن الحالة الاجتماعية للمستفيدين Icon مجلس الشؤون الاقتصادية يستعرض أداء برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 Icon أداة جديدة لتحسين علاج الصرع بالذكاء الاصطناعي Icon ميزة جديدة في تشات جي بي تي Icon المرور: 4 طوارئ على الطرق.. كن مستعدًا Icon دوريات المجاهدين تحبط تهريب 13 كيلوجرامًا من القات بجازان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
صحة وطب‎
خاصة لدى الأطفال

أداة جديدة لتحسين علاج الصرع بالذكاء الاصطناعي

الثلاثاء ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٢ مساءً
أداة جديدة لتحسين علاج الصرع بالذكاء الاصطناعي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد باحثون أستراليون أن أداة تعمل بالذكاء الاصطناعي قادرة على رصد تشوهات دماغية دقيقة يصعب اكتشافها لدى الأطفال المصابين بالصرع، قد تُساعد المرضى على الخضوع بشكل أسرع لجراحة ربما تُغير حياتهم.

وللصرع بحسب الخبراء أسباب متعددة، وتُعزى نحو ثلاث من كل عشر حالات إلى تشوهات هيكلية في الدماغ.

قد يهمّك أيضاً
ذراع أرامكو للاستثمار الجريء تزيد استثمارها في شركة ذكاء اصطناعي ناشئة

ذراع أرامكو للاستثمار الجريء تزيد استثمارها في شركة ذكاء اصطناعي ناشئة

إطلاق الماجستير التنفيذي للقيادات في الإدارة الصحية بجامعة الفيصل

إطلاق الماجستير التنفيذي للقيادات في الإدارة الصحية بجامعة الفيصل

ولكن غالبا ما تُغفل فحوص التصوير بالرنين المغناطيسي هذه التشوهات، وخصوصا أصغر الآفات التي قد تكون مخفية في أعماق ثنية الدماغ.

تحسين علاج الصرع

وعمل فريق بقيادة طبيبة أعصاب الأطفال في مستشفى ملبورن الملكي للأطفال إيما ماكدونالد-لورز على تدريب أداة تعمل بالذكاء الاصطناعي على صور دماغية للأطفال للكشف عن آفات بحجم التوت الأزرق، أو حتى ما هو أصغر منها.

ولاحظت ماكدو لورز خلال مؤتمر صحافي قبل نشر الدراسة في مجلة “إيبيليبسيا” أن “هذه الآفات كثيرا ما لا تُرصَد، ولا يُعتبر الكثير من الأطفال بحاجة إلى جراحة”.

وأوضحت أن “هذه الأداة لا تُغني عن أطباء الأشعة أو أولئك المتخصصين في الصرع، بل هي أشبه بمُحقق يُساعد على تجميع أجزاء الصورة المفككة بسرعة أكبر، مما يتيح اقتراح إجراء جراحة قد تُغير حياة” المريض.

ومن بين المرضى المُشاركين في الدراسة الذين يُعانون خلل التنسج القشري والصرع البؤري، سبق أن خضع 80 في المئة لفحص بالرنين المغناطيسي كانت نتائجه طبيعية.

فحوص الرنين المغناطيسي

وعندما استخدم الباحثون أداة الذكاء الاصطناعي لتحليل كلّ من فحوص الرنين المغناطيسي ونوع آخر من الفحوص الطبية هوالتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني، بلغ معدل نجاحها 94 في المئة لإحدى مجموعتَي الاختبار و91 في المئة للمجموعة الأخرى.

ومن بين 17 طفلا في المجموعة الأولى، خضع 12 لعملية جراحية لإزالة آفات الدماغ، وشُفيَ 11 من النوبات، وفقًا لفريق ماكدونالد-لورز في معهد مردوخ للأبحاث المتعلقة بالأطفال.

وأشارت إلى أن “الخطوة التالية هي اختبار أداة الكشف هذه في بيئة مستشفى تكون أكثر واقعية على مرضى جدد لم يسبق تشخيص إصابتهم”.

هذا ويُصيب الصرع الذي يُسبب نوبات متكررة نحو واحد من كل 200 طفل، ولا فاعلية للأدوية لدى نحو ثلث المرضى.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تقيم ملتقىً علميًّا عن الترجمة والذكاء الاصطناعي
السعودية اليوم

مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تقيم ملتقىً علميًّا...

السعودية اليوم
جوجل تطلق ميزة للبحث الصوتي المدعوم بالذكاء الاصطناعي
تكنولوجيا

جوجل تطلق ميزة للبحث الصوتي المدعوم بالذكاء...

تكنولوجيا