تقدر بـ 25 مليار دولار أسترالي

أستراليا تطلق مشروع للصناعات الدفاعية بتكلفة ضخمة

الأحد ١٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٥٧ مساءً
أستراليا تطلق مشروع للصناعات الدفاعية بتكلفة ضخمة
المواطن - فريق التحرير

أطلقت أستراليا اليوم، مشروعًا دفاعيًا جديدًا لإنشاء وتطوير مجمّع للصناعات الدفاعية في ولاية غرب أستراليا، بتكلفة 25 مليار دولار أسترالي، ضمن خطة تمتد لعشر سنوات.

مشروع للصناعات الدفاعية

وأوضح رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، أن المجمّع الدفاعي سيقوم ببناء سفن إنزال وفرقاطات عسكرية متعددة المهام؛ بهدف تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد.

من جانبه، أوضح وزير صناعة الدفاع الأسترالي بات كونروي، أن المشروع يُعدُّ استثمارًا طويل الأمد في الصناعات الدفاعية، وجزءًا من أكبر عملية تنويع اقتصادي تشهدها ولاية غرب أستراليا منذ عقود.

