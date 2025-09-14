أستراليا تطلق مشروع للصناعات الدفاعية بتكلفة ضخمة

بدء تسجيل 59161 قطعة عقارية في منطقة الرياض ومحافظة جدة وزارة الصناعة تعالج 524 طلبًا لخدمة الفسح الكيميائي ضبط مقيم لارتكابه مخالفة رعي بمحمية الإمام تركي الملكية الصحة: بدء تقديم لقاح الإنفلونزا الموسمية عبر تطبيق صحتي الملاكم الأمريكي تيرينس كروفورد بطلًا للعالم في وزن فوق المتوسط ألعاب الإنترنت تهدد الشباب والمراهقين بالاكتئاب والوحدة تمارا السعودية تتجه للحصول على تمويل بقيمة 1.4 مليار دولار المرور يكشف عن أبرز 3 مسببات للحوادث في منطقة الرياض حساب المواطن: 4 خطوات للاستعلام عن حالة الاعتراض تنبيه من هطول أمطار غزيرة على أضم والليث
أطلقت أستراليا اليوم، مشروعًا دفاعيًا جديدًا لإنشاء وتطوير مجمّع للصناعات الدفاعية في ولاية غرب أستراليا، بتكلفة 25 مليار دولار أسترالي، ضمن خطة تمتد لعشر سنوات.
وأوضح رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، أن المجمّع الدفاعي سيقوم ببناء سفن إنزال وفرقاطات عسكرية متعددة المهام؛ بهدف تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد.
من جانبه، أوضح وزير صناعة الدفاع الأسترالي بات كونروي، أن المشروع يُعدُّ استثمارًا طويل الأمد في الصناعات الدفاعية، وجزءًا من أكبر عملية تنويع اقتصادي تشهدها ولاية غرب أستراليا منذ عقود.