أصغر 10 مليارديرات في العالم 2025.. ثرواتهم تقفز لـ357 مليار دولار

تضم قائمة فوربس 400 لعام 2025 عدداً متزايداً من المليارديرات الشباب الذين صنعوا ثرواتهم من خلال التكنولوجيا الحديثة والاستثمار والابتكار.

وبينما لا يزال متوسط أعمار أغنى الأميركيين يقارب السبعين عاماً، يبرز جيل جديد دون سن 43 عاماً، يحقق المال والنفوذ بوتيرة غير مسبوقة.

هذا العام، انضم 33 شخصاً دون الخمسين إلى القائمة، ارتفاعاً من 26 العام الماضي. أما أصغر عشرة مليارديرات في العالم، فيملكون مجتمعين ثروة تقارب 357 مليار دولار، مقارنة بـ 273 مليار دولار العام الماضي.

ويعود جزء كبير من هذه الزيادة إلى شخص واحد فقط: مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا”، الذي ارتفعت ثروته 72 مليار دولار خلال عام واحد.

أصغر 10 مليارديرات في العالم 2025

وما يجمع بين هؤلاء الشباب، رغم تنوع خلفياتهم، أنهم بنوا ثرواتهم عبر شركات أسسوها أو استثمروا فيها، باستثناء ملياردير واحد ورث أمواله، وفقًا لموقع colombiaone.

• ناثان بليتشارزيك (42 عاماً): الشريك المؤسس لـ Airbnb والمسؤول حالياً عن العمليات التقنية للشركة. ساهم كأول مهندس في بناء المنصة من الصفر، والتي استضافت أكثر من ملياري إقامة في 220 دولة. ثروته تُقدّر بـ 8.7 مليار دولار.

• مارك زوكربيرغ (41 عاماً): ثالث أغنى شخص في الولايات المتحدة بثروة شخصية قدرها 253 مليار دولار.

قاد توسع “ميتا” في مجال الذكاء الاصطناعي هذا العام باستثمار ضخم بلغ 14 مليار دولار في “سكيل AI”. ارتفع سهم الشركة 42% في 2025، ما عزز ثروته بشكل كبير.

• داستن موسكوفيتز (41 عاماً): من مؤسسي “فيسبوك”. لاحقاً أسس شركة البرمجيات Asana المتخصصة في الإنتاجية.

ويُعد من كبار المحسنين، حيث يدير مع زوجته مؤسسة Good Ventures التي تبرعت بحوالي 4 مليارات دولار لقضايا الصحة والعلوم والتعليم. ثروته تقدر بـ 12 مليار دولار.

• براين فنتورو (40 عاماً): اسم جديد في قائمة فوربس. شارك في تأسيس CoreWeave، التي بدأت كمنصة لتعدين العملات الرقمية ثم تحولت لمزود سريع النمو للحوسبة السحابية في الذكاء الاصطناعي.

بعد إدراجها في البورصة في مارس 2025 تضاعفت قيمتها، وتبلغ ثروة فنتورو نحو 4.2 مليار دولار.

• بيجو بهات (40 عاماً): شارك في تأسيس Robinhood مع فلاد تينيف، وقاد تصميم التطبيق خلال فترة النمو الهائل أثناء الجائحة.

رغم استقالته من منصبه التنفيذي عام 2024، ما زال عضواً في مجلس الإدارة ويمتلك 6% من الشركة. قفز سهم “روبن هود” أربعة أضعاف خلال العام، لترتفع ثروته إلى 6 مليارات دولار.

• جوش كوشنر (40 عاماً): راكم ثروة قدرها 5.2 مليار دولار من خلال رأس المال المخاطر. أسس شركة Thrive Capital التي استثمرت في شركات كبرى مثل “سترايب” و”أوبن AI”، وتدير الآن أكثر من 15 مليار دولار. وهو متزوج من عارضة الأزياء الشهيرة كارلي كلوس.

• إدواردو فيفاس (39 عاماً): ترك المدرسة الثانوية وعمل في مستودع قبل أن يؤسس شركة توظيف استحوذت عليها “لينكد إن”.

لاحقاً أصبح مستثمراً مبكراً وعضواً بمجلس إدارة AppLovin، حيث يمتلك 2% من أسهمها. ثروته تبلغ 3.8 مليار دولار.

•لوكاس والتون (38 عاماً): الحفيد الوحيد في القائمة، إذ ورث ثروته من عائلة والتون مؤسسة “وولمارت” بعد وفاة والده عام 2005.

تبلغ ثروته 39.8 مليار دولار، ويركز على الاستثمارات المؤثرة عبر شركته Builders Vision لتمويل مشاريع الاستدامة والمناخ.

•فلاد تينيف (38 عاماً): الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـ Robinhood.

وسّع خدمات المنصة لتشمل حسابات التقاعد وبطاقات الائتمان، وتخدم الآن أكثر من 26 مليون مستخدم. ثروته تقدر بـ 5.8 مليار دولار.

• دوين تشين (37 عاماً):

أصغر ملياردير في القائمة بثروة تبلغ 18 مليار دولار.

أسس شركة Surge AI عام 2020 لتوفير بيانات عالية الجودة لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي. بدأ مسيرته كمهندس في “غوغل” و”فيسبوك” و”تويتر”، واليوم تحقق شركته أكثر من مليار دولار سنوياً وتُقدّر قيمتها بـ 24 مليار دولار، مع احتفاظه بأغلب الحصة.