حصاد اليوم
صحة وطب‎

أعراض الربو وأسبابه

الجمعة ١٢ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٣ صباحاً
أعراض الربو وأسبابه
المواطن - فريق التحرير

يُعد مرض الربو من الأمراض التنفسية المزمنة الشائعة، والتي تؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم، وفقًا لما أوضحه مستشفى أجياد الطوارئ في إنفوجرافيك توضيحي نشر عبر حسابه الرسمي على منصة إكس.

أسباب الإصابة بالربو

وتشمل أسباب الإصابة بالربو العوامل الرئيسية المساهمة في الإصابة بهذا المرض مزيجًا من العناصر الوراثية والبيئية، حيث حددتها المستشفى على النحو التالي:

-العوامل الوراثية.
-تلوث الهواء.
-العدوى الفيروسية للجهاز التنفسي.
-المواد الكيميائية.
-بعض الأدوية مثل الإسبرين ومضادات الالتهابات غير الستيرويدية.
-الغبار.
-وبر الحيوانات.
-التدخين.

أعراض الربو

وتتنوع الإشارات السريرية لهذا المرض وتظهر عادةً بشكل مفاجئ أو متكرر، مما يستدعي التدخل الطبي السريع، ومن أبرزها، كما بينت المستشفى:

-ضيق التنفس.
-سعال متكرر.
-انقباضات أو آلام في الصدر.
-صوت صفير أثناء التنفس أو الزفير.
-نفس قصير ومتقطع.
-اضطراب في النوم نتيجة ضيق التنفس.

طرق الوقاية من الربو

للحد من حدوث الأزمات وتحسين جودة الحياة، يُوصى باتباع إجراءات وقائية مدعومة علميًا. وفقًا لتوصيات مستشفى أجياد الطوارئ، تشمل هذه الطرق:ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة مثل السباحة وركوب الدراجة.

-تناول الأدوية الوقائية بانتظام.

-المتابعة الدورية مع الطبيب المختص.

-تجنب التعرض للدخان السلبي والتلوث البيئي.

