يوضح الأطباء، أن أمراض القلب، خاصة النوبات القلبية، من أكثر الحالات رعبا التي يمكن أن يواجهها المرء في حياته. سواء حدثت له أو لأحبائه، فهي من تلك اللحظات التي تتطلب التركيز الذهني والتعامل مع الصدمة المفاجئة للحدث.

وفقًا لما نشرته صحيفة Times of India، فإن هناك حقيقة أساسية هي أن النوبات القلبية لا تحدث دائمًا بألم صدري مفاجئ وشديد، إذ يرسل الجسم غالبًا إشارات يومية هادئة، قبل وقت طويل من حدوث الأزمة القلبية.

يُدرج دليل حديث لجمعية القلب الأميركية أعراضًا رئيسية مثل عدم الراحة في الصدر وألم في الجزء العلوي من الجسم وضيق التنفس والتعرق البارد والغثيان وسرعة ضربات القلب والدوار – وهي أعراض ربما تظهر تدريجيًا أو بدون ألم الصدر المعتاد.

أعراض يومية تنذر بنوبة قلبية

كما يُسلط الخبراء الطبيون الضوء على علامات تحدث حتى قبل أسابيع من النوبة القلبية الخطيرة، مثل التعب المستمر وضيق التنفس وعسر الهضم والدوار. إن فهم العلامات اليومية يمنح بداية جيدة لطلب المساعدة مبكرا وحماية القلب ويضمن أيضا الحصول على المساعدة قبل أن تصل الحالة إلى حدها الأقصى.

يؤكد الأطباء الآن على أهمية مراقبة المؤشرات الدقيقة التالية:

1. انزعاج في الصدر

يعتقد الكثيرون أن النوبة القلبية تعني دائمًا ألمًا شديدًا في الصدر، ولكنها ربما تكون أيضًا عبارة عن ضغط غامض أو امتلاء أو ضيق يظهر ويختفي. وفقًا لجمعية القلب الأميركية، إنه انزعاج يستمر لأكثر من بضع دقائق أو يعود بعد أن يتلاشى. يمكن أن ينتشر الألم إلى الذراع أو الرقبة أو الفك أو الظهر أو منطقة المعدة، ويُسمى غالبًا “الألم الرجيع”.

2. إرهاق غير عادي وغير مبرر

يبدو الأمر إرهاقًا بسيطًا، لكن الشعور بتعب أكثر من المعتاد، حتى بدون بذل جهد شاق، يمكن أن يكون علامة تحذير مبكرة، خاصةً إذا استمر رغم الراحة. تشير الدراسات إلى أن التعب المستمر والشديد أمر شائع، خاصةً بين النساء قبل الإصابة بنوبة قلبية.

3. ضيق التنفس

يمكن أن يجد الشخص صعوبة في التقاط الأنفاس حتى لو لم يصعد الدرج أو يحمل شيئًا ثقيلًا. ويمكن أن يحدث ضيق التنفس هذا مع أو بدون انزعاج في الصدر. يظهر تدريجيًا، وربما يبدو أحيانًا غير مرتبط، ولكنه دليل مهم على أن القلب لا يحصل على كمية كافية من الدم الغني بالأكسجين.

4. عسر الهضم والغثيان

يمكن أن يكون الألم أو الانزعاج في الجزء العلوي من البطن، أو الشعور بالانتفاخ، أو عسر الهضم أو الغثيان، حتى عندما لا يبدو أن أي شيء أكله الشخص يفسر ذلك، من أعراض انسداد الشريان. في كثير من الحالات، يتجاهل الشخص هذه العلامات الهضمية، معتقدًا أنها مشاكل بسيطة في المعدة.

5. دوار أو تعرق بارد

إن شعور الشخص بأنه على وشك الإغماء، أو الشعور بدوار مفاجئ أو تعرق بارد (خاصةً بدون ممارسة الرياضة أو التدفئة)، غالبًا ما يشير إلى أن الجسم تحت ضغط، ربما بسبب قصور في القلب. إنها بمثابة إنذارات منقذة للحياة.

6. عدم انتظام ضربات القلب

للقلب إيقاع معين، والانحراف عنه دائمًا ما يكون مصدر قلق صحي. يمكن أن يكون تسارع ضربات القلب أو خفقانها أو عدم انتظامها بشكل غريب (الخفقان) أكثر من مجرد قلق أو نتيجة لتناول الكثير من الكافيين. إنها أيضًا علامة على اضطراب إيقاع القلب، وهي حالة مرتبطة بخطر الإصابة بنوبة قلبية.

7. تورم الساق أو الكاحل أو القدم

يشير التورم غير المعتاد في الأطراف السفلية، خاصة إذا كان جديدًا وغير مُفسّر، إلى أن القلب لا يضخ الدم بكفاءة. يمكن أن تتراكم السوائل، مما يؤدي إلى انتفاخ في الكاحلين أو القدمين أو أسفل الساقين، مما يشير إلى مشاكل في القلب والأوعية الدموية.