أكثر من 290 حديقة تتهيأ لاستقبال أهالي مكة في اليوم الوطني

الإثنين ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:١٠ مساءً
أكثر من 290 حديقة تتهيأ لاستقبال أهالي مكة في اليوم الوطني
المواطن - فريق التحرير

هيَّأت أمانة العاصمة المقدسة الحدائق والمتنزهات العامة في مكة المكرمة، وجهزتها لاستقبال المرتادين خلال الاحتفال باليوم الوطني الـ95، وشكّلت عددًا من الفرق الفنية لصيانة وتفقد الحدائق ومحتوياتها من المرافق والألعاب والتأكد من جاهزيتها لاستقبال المرتادين.

وأكَّدت الأمانة حرصها على تقديم أفضل الخدمات لأهالي مكة المكرمة وزوارها الكرام، من خلال متابعة تهيئة الأماكن العامة والحدائق والمرافق خلال هذه الفترة، وبذل كل الجهود الممكنة لإبراز خدمات الأمانة بالشكل المشرف والجاذب الذي يضمن استفادة واستمتاع مرتادي هذه المواقع، ويسهم في تحقيق الفائدة المرجوة لهم.

ووفرت الأمانة الخدمات الضرورية بالحدائق وإعداد الجلسات وتهيئة دورات المياه وغيرها، وتوفير مساحات ومواقع خضراء للمواطنين والمقيمين والزوار الذين يرغبون في قضاء ساعات ممتعة مع التسلية والترفيه خلال الاحتفال وسط تكامل الخدمات.

يذكر أن في مكة المكرمة أكثر من (290) حديقة عامة ذات مساحات مختلفة، وهي منتشرة في مختلف الأحياء والمخططات السكنية ومجهزة ومهيأة لاستقبال زوارها، وتضم العديد من ألعاب الأطفال ذات الاستخدامات المختلفة، كما يوجد في مكة المكرمة أكثر من (11) ممشى تبلغ أطوالها الإجمالية (16410) أمتار طولية، وعدد من ملاعب كرة القدم والطائرة والتنس وجميعها تم تفقدها وتجهيزها من قبل الأمانة لاستقبال المرتادين، إذ صممت وفق أحدث الطرز الفنية والهندسية، وتضم العديد من الساحات الرئيسة والجلسات المظللة ودورات المياه والنوافير الجمالية والمرافق الخدمية المتكاملة وطرقًا لممارسة المشي، وأجهزة رياضية للصغار والكبار.

