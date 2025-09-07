أكثر من 80 خدمة تعليمية في تطبيق توكلنا

أتاحت وزارة التعليم والمؤسسات التعليمية أكثر من (80) خدمة تعليمية عبر التطبيق الوطني الشامل “توكلنا”، يستفيد منها أعضاء هيئة التدريس وطلبة الجامعات والكليات التقنية، والمعلمين والطلاب والطالبات في التعليم العام بدءًا من العام الدراسي الجديد 1447هـ، وذلك بما يسهم في دعم العملية التعليمية وتيسير الوصول للخدمات التعليمية بكل يسر وسهولة عبر تطبيق توكلنا.

خدمات تعليمية

وتقدم وزارة التعليم من خلال تطبيق “توكلنا”خدمة بيانات منصة “مدرستي”، ومتابعة التسجيل الإلكتروني، وشهادة التعريف بالطالب المنتظم، وكشف درجات أعمال السنة، وخدمة نقل الطلاب، والنتائج الدراسية، إضافة إلى الخدمات التي تدعم متابعة التحصيل الدراسي مثل: نتائج الاختبارات، إلى جانب خدمة بطاقات الطالب التي تمكّن من استعراض بيانات القيد الدراسي بشكل رقمي.

خدمة التقويم الدراسي

ويوفر “توكلنا” خدمة التقويم الدراسي في تقويم توكلنا التي تتيح للطلاب وأولياء الأمور متابعة مواعيد الفصول الدراسية والإجازات، بما يسهم في تمكين الطلبة من مواصلة التعلم داخل المدرسة وخارجها بكفاءة.

وتأتي هذه الجهود في إطار جهود التطبيق الوطني الشامل “توكلنا” بصفته منصة وطنية رقمية تُسخّر التقنيات الحديثة لدعم الجهات الحكومية، وتعزيز التكامل فيما بينها من خلال تسهيل الوصول لخدماتها بشكل آمن وموثوق وذلك بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحقيق التحول الرقمي في المملكة.