أي خطوة تتخذها إسرائيل لضم الأراضي المحتلة ستُهدد حل النزاع سلميًا

ألمانيا تؤكد أهمية البدء في إجراءات حل الدولتين

الإثنين ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٣٣ مساءً
ألمانيا تؤكد أهمية البدء في إجراءات حل الدولتين
المواطن - فريق التحرير

شددت ألمانيا على أهمية البدء بعملية حل الدولتين عبر المفاوضات، مبينةً أن أي خطوة تتخذها إسرائيل لضم الأراضي المحتلة ستُهدد حل النزاع سلميًا.

حل الدولتين والقضية الفلسطينية

وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إن السبيل الوحيد للخروج من هذا الوضع هو وقف إطلاق النار فورًا وإطلاق سراح جميع الأسرى، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية لسكان غزة.

اجتماعات الأمم المتحدة

ويعتزم فاديفول المشاركة في مؤتمر تنظمه المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية حول تعزيز حل الدولتين في وقت لاحق اليوم، وذلك قبل بدء مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم غدٍ الثلاثاء.

