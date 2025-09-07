إثراء يفتح باب التسجيل في فعاليات تحديات تنوين أمطار على محافظات منطقة مكة تستمر لأيام أمانة القصيم تنفذ إعادة سفلتة وصيانة 40 ألف متر من الطرق في أبانات السجل العقاري يبدأ تسجيل 214,166 قطعة عقارية في الرياض والشرقية القبض على 13 مخالفًا لتهريبهم 260 كيلوجرامًا من القات المخدر بجازان الكوليرا تحصد المزيد من الأرواح في دارفور مدة خسوف القمر في سماء السعودية الليلة مؤسسة الري تنهي أعمال تصريف مياه سد وادي نجران نفوق 4 حيتان عنبر في ليبيا بطريقة غامضة الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس البرازيل بذكرى استقلال بلاده
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا يتضمن هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظات منطقة مكة المكرمة (الطائف – ميسان – أضم – العرضيات – الليث – القنفذة – المويه – تربة – رنية – الخرمة) من اليوم الأحد إلى يوم الخميس.
بدوره أهاب الدفاع المدني بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.
هذا وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم – بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية ونجران.