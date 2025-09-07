Icon

إثراء يفتح باب التسجيل في فعاليات تحديات تنوين Icon أمطار على محافظات منطقة مكة تستمر لأيام Icon أمانة القصيم تنفذ إعادة سفلتة وصيانة 40 ألف متر من الطرق في أبانات Icon السجل العقاري يبدأ تسجيل 214,166 قطعة عقارية في الرياض والشرقية Icon القبض على 13 مخالفًا لتهريبهم 260 كيلوجرامًا من القات المخدر بجازان Icon الكوليرا تحصد المزيد من الأرواح في دارفور Icon مدة خسوف القمر في سماء السعودية الليلة Icon مؤسسة الري تنهي أعمال تصريف مياه سد وادي نجران Icon نفوق 4 حيتان عنبر في ليبيا بطريقة غامضة Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس البرازيل بذكرى استقلال بلاده Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
من اليوم الأحد إلى يوم الخميس

أمطار على محافظات منطقة مكة تستمر لأيام

الأحد ٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٤٨ مساءً
أمطار على محافظات منطقة مكة تستمر لأيام
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا يتضمن هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظات منطقة مكة المكرمة (الطائف – ميسان – أضم – العرضيات – الليث – القنفذة – المويه – تربة – رنية – الخرمة) من اليوم الأحد إلى يوم الخميس.

بدوره أهاب الدفاع المدني بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

قد يهمّك أيضاً
“طوارئ” في #جازان لمواجهة تداعيات الأمطار الغامرة

“طوارئ” في #جازان لمواجهة تداعيات الأمطار الغامرة

أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد ورياح نشطة على 7 مناطق

أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد ورياح نشطة على 7 مناطق

توقعات حالة الطقس

هذا وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم – بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية ونجران.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تحذير متقدم بشأن هطول أمطار غزيرة على الباحة
السعودية اليوم

تحذير متقدم بشأن هطول أمطار غزيرة على...

السعودية اليوم
تنبيه من حال مطرية وأتربة مثارة على جازان
السعودية اليوم

تنبيه من حال مطرية وأتربة مثارة على...

السعودية اليوم