أمطار غزيرة على العاصمة المقدسة حتى المساء 

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا -إنذار أحمر- من هطول أمطار غزيرة على العاصمة المقدسة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
وبيّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساء.