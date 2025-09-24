أمطار غزيرة على العاصمة المقدسة حتى المساء 

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا -إنذار أحمر- من هطول أمطار غزيرة على العاصمة المقدسة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساء.