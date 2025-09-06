Icon

مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة

أمطار غزيرة على عسير.. تجنبوا مجاري السيول وتجمعات المياه

السبت ٦ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٣٦ مساءً
أمطار غزيرة على عسير.. تجنبوا مجاري السيول وتجمعات المياه
المواطن - فريق التحرير

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة عسير.

أمطار غزيرة على عسير

بدورها، دعت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في منصة إكس، إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة عسير.

إصابتان في حادث تسرب غاز بشقة في الرياض

إصابتان في حادث تسرب غاز بشقة في الرياض

نتائج القبول النهائي لوظائف الدفاع المدني

نتائج القبول النهائي لوظائف الدفاع المدني

وشدد الدفاع المدني على ضرورة الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود.

توقعات حالة الطقس

هذا وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي جازان وعسير، في حين تكون خفيفة على مناطق نجران، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، الشرقية، ولا يستبعد تكوّن الضباب على المنطقة الشرقية.

