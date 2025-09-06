الصين تعلن انضمامها لحل الدولتين بشأن القضية الفلسطينية أمطار غزيرة على عسير.. تجنبوا مجاري السيول وتجمعات المياه هل يتم طلب رسوم للتسجيل في برنامج ريف؟ حريق هائل يلتهم المقر السابق لهيئة الإذاعة البريطانية في لندن حالة مطرية ورياح نشطة على جازان المنافذ الجمركية تسجل 1404 حالات ضبط خلال أسبوع 5 مؤشرات على تعافي الكبد الدهني خسوف كلي للقمر يشاهد في سماء السعودية.. غدًا الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك إسواتيني وظائف شاغرة بـ فروع شركة الفنار
توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة عسير.
بدورها، دعت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في منصة إكس، إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة عسير.
وشدد الدفاع المدني على ضرورة الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود.
هذا وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي جازان وعسير، في حين تكون خفيفة على مناطق نجران، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، الشرقية، ولا يستبعد تكوّن الضباب على المنطقة الشرقية.
