Icon

أم القرى تنشر نص تعديل نظام المرور.. ترحيل السائقين الأجانب في هذه الحالة Icon عملية نوعية تحبط تهريب 165 قرص محظور في جازان Icon موجات واي فاي لقياس معدل ضربات القلب بالمنزل Icon رياح نشطة بسرعة 49 كم / ساعة على جدة ورابغ Icon فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية البوسنة والهرسك Icon روسيا تسمح بدخول الصينيين بدون تأشيرة Icon كيف استقرت سمكة في صحراء العُلا؟ Icon ترمب يتعهّد بفرض رسوم جمركية كبيرة على أشباه الموصلات Icon خسوف كلي للقمر في سماء السعودية .. الأحد المقبل Icon وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 61 لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
حال ارتكاب مخالفات مرورية تعرض السلامة العامة للخطر

أم القرى تنشر نص تعديل نظام المرور.. ترحيل السائقين الأجانب في هذه الحالة

الجمعة ٥ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:١٣ مساءً
أم القرى تنشر نص تعديل نظام المرور.. ترحيل السائقين الأجانب في هذه الحالة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نشرت جريدة أم القرى في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار رقم (158) وتاريخ 1447/02/25هـ، والخاص بتعديل المادة الرابعة والسبعين من نظام المرور.

وجاء نص القرار كالتالي:

قد يهمّك أيضاً
تفاصيل اللائحة التنفيذية المنظمة لنشاط وسيط الشحن في السعودية

تفاصيل اللائحة التنفيذية المنظمة لنشاط وسيط الشحن في السعودية

بداية الدراسة 29 أغسطس.. أم القرى تنشر التقويم الدراسي للمرحلة الجامعية

بداية الدراسة 29 أغسطس.. أم القرى تنشر التقويم الدراسي للمرحلة الجامعية

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 87682 وتاريخ 1446/11/28هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقـم 204228 وتاريخ 1446/8/4هـ، في شأن دراسة إيقاع عقوبة الترحيل في حال ارتكاب السائقين الأجانب مخالفات مرورية تعرض السلامة العامة للخطر.

وبعد الاطلاع على نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 1428/10/26هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (3319) وتاريخ 1446/10/10هـ، المعدة في هيئـة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (52-46/43/د) وتاريخ 1446/10/29هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (32/323) وتاريخ 1446/11/23هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (519) وتاريخ 1447/1/15هـ.

يقرر مجلس الوزراء:

تعديل المادة (الرابعة والسبعين) من نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 1428/10/26هـ، لتكون بالنص الآتي:

1- على الإدارة المختصة عند ارتكاب المخالفة التي تعرض السلامة العامة للخطر للمرة الثانية خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى، إيقاع الغرامة على المخالف بحدها الأعلى، وفي حال ارتكابها للمرة الثالثة خلال السنة نفسها فيحال المخالف إلى المحكمة المختصة -وفقاً للإجراءات النظامية- للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه بما لا يتجاوز سنة، ما لم ترَ المحكمة مضاعفة الغرامة المقررة للمخالفة في المرة الثانية. وتحدد اللائحة المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، وإجراءات إحالة المخالف إلى المحكمة.

2- لوزارة الداخلية إذا صدر حكم نهائي بإدانة غير السعودي بارتكاب أي من المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، إبعاده عن المملكة ومنعه من دخولها، وفقاً لضوابط تضعها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية، ووزارة العدل، والنيابة العامة. وتحدد اللائحة الفئات المستثناة من تطبيق هذه الفقرة».

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد