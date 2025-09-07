Icon

أوبك +: زيادة إنتاج النفط بمقدار 137 ألف برميل يوميًا وسنواصل متابعة ظروف السوق

الأحد ٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٤:١٢ مساءً
أوبك +: زيادة إنتاج النفط بمقدار 137 ألف برميل يوميًا وسنواصل متابعة ظروف السوق

عقدت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة “أوبك بلس”، التي تضم المملكة العربية السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعُمان، التي سبق أن أعلنت عن تعديلات تطوعية إضافية في شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023م، اجتماعًا -عبر الاتصال المرئي- بتاريخ 7 سبتمبر 2025م؛ لمراجعة مستجدات السوق البترولية وآفاقها المستقبلية.

وفي ضوء النظرة المستقرة للاقتصاد العالمي وأسس السوق الإيجابية الحالية، كما يتضح من انخفاض المخزونات البترولية، قررت الدول المشاركة تنفيذ تعديل في الإنتاج قدره 137 ألف برميل يوميًا من إجمالي كميات التعديلات التطوعية الإضافية البالغة 1.65 مليون برميل يوميًا، والتي أُُعلن عنها في أبريل 2023م، وسيُنفذ هذا التعديل في أكتوبر 2025م، وفقًا لما هو مبينٌ في الجدول أدناه.

يشار إلى أن كميات الخفض البالغة 1.65 مليون برميل يوميًا تتم إعادتها بشكل جزئي أو كامل، تدريجيًا، حسب متغيرات السوق.

وستواصل الدول المشاركة متابعة وتقييم ظروف السوق بشكل دقيق، وفي إطار جهودها المستمرة لدعم استقرار السوق، أكدت الدول الثماني مجددًا على أهمية تبني نهجٍ حذر والاحتفاظ بالمرونة الكاملة لإيقاف تعديلات الإنتاج التطوعية الإضافية أو عكسها، بما في ذلك تعديلات الإنتاج التطوعية السابقة والبالغة 2.2 مليون برميل يوميًا التي أُعلن عنها في نوفمبر 2023م.

ونوهت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك+ إلى أن هذا الإجراء سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع عملية التعويض، وجددت الدول الثماني التزامها بإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات التطوعية الإضافية التي سيتم مراقبة الالتزام بها من قبل اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج.

وأكّدت الدول عزمها على تعويض كامل كميات الإنتاج الزائدة منذ يناير 2024م، وستعقد الدول الثماني اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومستوى الالتزام، وتنفيذ خطط التعويض، على أن يُعقد الاجتماع القادم في 5 أكتوبر 2025م.

