Icon

الإمارات وقطر والبحرين يخفضون أسعار الفائدة 25 نقطة أساس Icon ترامب في بريطانيا.. استقبال تاريخي واحتجاجات شعبية Icon مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة استقدام تم استخدامها Icon تنبيه من أتربة مثارة ورياح نشطة على الحدود الشمالية Icon لأول مرة.. توصية عالمية بأدوية التخسيس لعلاج السمنة Icon اتفاقية الدفاع الإستراتيجي بين السعودية وباكستان.. تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء Icon النصر يسحق استقلال دوشنبه الطاجيكي بخماسية نظيفة Icon في قبضة الأمن.. 4 مواطنين روجوا الحشيش في تبوك Icon لقاح الإنفلونزا الموسمية يخفف الأعراض ويقلل المضاعفات Icon الأهلي والهلال في قمة الجولة الثالثة من دوري روشن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
بقيمة 500 مليون دولار بموجب الآلية الجديدة

أوكرانيا: واشنطن أجازت أول شحنات أسلحة بتمويل حلفاء

الأربعاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٥١ مساءً
أوكرانيا: واشنطن أجازت أول شحنات أسلحة بتمويل حلفاء
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية هيورهي تيخي الأربعاء، أن الولايات المتحدة وافقت على أول شحنات المساعدات العسكرية لأوكرانيا بموجب آلية جديدة يمولها حلفاء آخرون.

ووافق وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للشؤون السياسية إلبريدج كولبي على ما يصل إلى شحنتين بقيمة 500 مليون دولار بموجب الآلية الجديدة المعروفة باسم “قائمة متطلبات أوكرانيا ذات الأولوية”.

قد يهمّك أيضاً
تقارير خطيرة بشأن أوامر من بوتين بإسقاط الحكومة الإيطالية

تقارير خطيرة بشأن أوامر من بوتين بإسقاط الحكومة الإيطالية

انسحاب روسيا من معاهدة نيوستارت يعرض العالم للخطر

انسحاب روسيا من معاهدة نيوستارت يعرض العالم للخطر

واشنطن أجازت أول شحنات أسلحة

أتى ذلك بعدما قدمت الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي، والبالغ عددها 27، مبلغاً قياسياً من المساعدات العسكرية لأوكرانيا الأسبوع الماضي.

كما زودت دول الاتحاد الأوروبي كييف بالذخائر، لتحقق بذلك 80 % من هدف الاتحاد الأوروبي بتسليم مليوني طلقة إلى كييف، حسب الممثلة العليا لشؤون السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس.

وكانت كالاس أعلنت أن الهدف من ذلك تحقيق نسبة 100% بحلول أكتوبر/تشرين الأول.

وقالت: “كل هذا لكي تتمكن أوكرانيا من الدفاع عن نفسها والدفاع عن المدنيين والتصدي للعدوان”، وفق تعبيرها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بريطانيا تقيل سفيرها لدى أمريكا
العالم

بريطانيا تقيل سفيرها لدى أمريكا

العالم
زلزال عنيف يضرب سواحل روسيا وتحذيرات من أمواج تسونامي خطيرة
العالم

زلزال عنيف يضرب سواحل روسيا وتحذيرات من...

العالم
اتفاق جديد بشأن تيك توك في أمريكا
تكنولوجيا

اتفاق جديد بشأن تيك توك في أمريكا

تكنولوجيا