أوكرانيا: واشنطن أجازت أول شحنات أسلحة بتمويل حلفاء

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية هيورهي تيخي الأربعاء، أن الولايات المتحدة وافقت على أول شحنات المساعدات العسكرية لأوكرانيا بموجب آلية جديدة يمولها حلفاء آخرون.

ووافق وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للشؤون السياسية إلبريدج كولبي على ما يصل إلى شحنتين بقيمة 500 مليون دولار بموجب الآلية الجديدة المعروفة باسم “قائمة متطلبات أوكرانيا ذات الأولوية”.

واشنطن أجازت أول شحنات أسلحة

أتى ذلك بعدما قدمت الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي، والبالغ عددها 27، مبلغاً قياسياً من المساعدات العسكرية لأوكرانيا الأسبوع الماضي.

كما زودت دول الاتحاد الأوروبي كييف بالذخائر، لتحقق بذلك 80 % من هدف الاتحاد الأوروبي بتسليم مليوني طلقة إلى كييف، حسب الممثلة العليا لشؤون السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس.

وكانت كالاس أعلنت أن الهدف من ذلك تحقيق نسبة 100% بحلول أكتوبر/تشرين الأول.

وقالت: “كل هذا لكي تتمكن أوكرانيا من الدفاع عن نفسها والدفاع عن المدنيين والتصدي للعدوان”، وفق تعبيرها.