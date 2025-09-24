Icon

أول حفل لأنغام بعد خروجها من المستشفى Icon وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ65 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة Icon القبض على مروج الحشيش والأقراص الممنوعة في جدة Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس غينيا بيساو Icon استدعاء 1791 سيارة كيا سبورتاج 2024 لخلل خطير Icon طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم عبر أبشر Icon الكرملين لترامب: روسيا دب وليست نمرًا من ورق Icon أوبريت وطني ونافورة تفاعلية.. محافظ الأحساء يرعى احتفال اليوم الوطني الـ 95 Icon أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى الثامنة مساء Icon سوق الأسهم السعودية تقفز 5% Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
مشاهير

أول حفل لأنغام بعد خروجها من المستشفى

الأربعاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٤٧ مساءً
أول حفل لأنغام بعد خروجها من المستشفى
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

في أول حفل لها بعد أزمتها الصحية الأخيرة، أطلت الفنانة أنغام على جمهورها بحفل ضخم على مسرح ألبرت هول الشهير بلندن.

وظهرت أنغام بالحفل، الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء، بكامل لياقتها وصحتها، حيث تألقت بطلّتها المعتادة في وصلة غنائية طربية ضمت باقة من أروع أغنياتها التي قدمتها على مدار مشوارها الفني في حفل استمر لأكثر من 3 ساعات، بحسب العربية.

قد يهمّك أيضاً
“آل جعيد ” يحتفلون بـ “فيصل ونواف” على أنغام الشيلات والفلكورات الشعبية

“آل جعيد ” يحتفلون بـ “فيصل ونواف” على أنغام الشيلات والفلكورات الشعبية

صور.. الرويشد وأنغام وميريام إبداع وطرب بسمرات الرياض

صور.. الرويشد وأنغام وميريام إبداع وطرب بسمرات الرياض

وأقيم الحفل وسط حضور جماهيري كبير من الجاليات العربية والأجنبية، واستمر تصفيق الجمهور مع ظهور أنغام على المسرح لعدة دقائق، في بادرة تشجيع وحب لها، كما تم تكريمها على مجمل ما قدمته خلال مسيرتها الفنية الحافلة.

وعبرت أنغام عن سعادتها باستقبال الجمهور الحافل، وقالت: “أنا شفت السلامة والمحبة والدعاء منكم، وحضوركم اليوم هو سلامتي وهو اللي رد لي صحتي.. أشكركم ألف شكر”.

وكان موقع مسرح ألبرت هول العريق قد وصف أنغام بأنها “من أبرز وأعرق الأصوات في الموسيقى العربية المعاصرة”، مشيداً بصوتها القوي والتعبيري “الذي أسر قلوب الجماهير على مدار 3 عقود”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد