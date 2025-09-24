أول حفل لأنغام بعد خروجها من المستشفى

في أول حفل لها بعد أزمتها الصحية الأخيرة، أطلت الفنانة أنغام على جمهورها بحفل ضخم على مسرح ألبرت هول الشهير بلندن.

وظهرت أنغام بالحفل، الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء، بكامل لياقتها وصحتها، حيث تألقت بطلّتها المعتادة في وصلة غنائية طربية ضمت باقة من أروع أغنياتها التي قدمتها على مدار مشوارها الفني في حفل استمر لأكثر من 3 ساعات، بحسب العربية.

وأقيم الحفل وسط حضور جماهيري كبير من الجاليات العربية والأجنبية، واستمر تصفيق الجمهور مع ظهور أنغام على المسرح لعدة دقائق، في بادرة تشجيع وحب لها، كما تم تكريمها على مجمل ما قدمته خلال مسيرتها الفنية الحافلة.

وعبرت أنغام عن سعادتها باستقبال الجمهور الحافل، وقالت: “أنا شفت السلامة والمحبة والدعاء منكم، وحضوركم اليوم هو سلامتي وهو اللي رد لي صحتي.. أشكركم ألف شكر”.

وكان موقع مسرح ألبرت هول العريق قد وصف أنغام بأنها “من أبرز وأعرق الأصوات في الموسيقى العربية المعاصرة”، مشيداً بصوتها القوي والتعبيري “الذي أسر قلوب الجماهير على مدار 3 عقود”.