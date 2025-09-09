إدانة عربية موسعة للهجوم الإسرائيلي على قطر: اعتداء آثم وسافر على السيادة

أثار الهجوم الإسرائيلي قطر، موجة غضب واسعة في العالم العربي، فيما وصفت الدوحة الهجوم بأنه “انتهاك فاضح للقوانين والأعراف الدولية، وتهديد خطير لأمن وسلامة القطريين ومقيميهم”.

وأكد المتحدث باسم الوزارة، ماجد الجاسم، أن الدولة “لن تتسامح مع هذا السلوك الإسرائيلي الطائش الذي يعبث بأمن المنطقة، وأي إجراء يستهدف سيادتها وأمنها”.

كما أشارت الدوحة إلى أن الهجوم يستهدف مباشرة الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في غزة، التي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، وأنها ستتخذ إجراءات قانونية دولية لمحاسبة إسرائيل.

السعودية تدين الهجوم الإسرائيلي على قطر

وسرعان ما انضمت الدول العربية إلى الإدانة الموحدة، معبرة عن تضامنها الكامل مع قطر، حيث أدانت المملكة العربية السعودية واستنكرت بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي الغاشم والانتهاك السافر لسيادة دولة قطر الشقيقة، مؤكدةً تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب دولة قطر الشقيقة، ووضع كافة إمكاناتها لمساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات، ومحذرة من العواقب الوخيمة جراء إمعان الاحتلال الإسرائيلي في تعدياته الإجرامية وخروجه الصارخ على مبادئ القانون الدولي وجميع الأعراف الدولية.

وطالبت المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي بإدانة هذه الاعتداء الآثم ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية التي تقوض أمن واستقرار المنطقة.

جامعة الدول العربية تدين الهجوم

وأدانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي، اليوم، على بنايات سكنية مدنية في الدوحة.

وأكدت الجامعة العربية، في بيان، أن هذا الاستهداف هو انتهاك صارخ ومرفوض بالكلية لسيادة دولة قطر التي سعت منذ بداية الحرب على غزة مع كل من مصر والولايات المتحدة، للتوسط من أجل وقف إطلاق النار، وبذلت في ذلك جهودا مشهودة ومخلصة بهدف وضع حد لحرب الإبادة التي تواصل إسرائيل شنها في غزة.

وأعربت عن تضامنها مع دولة قطر ضد هذا الاعتداء السافر على سيادتها، ومع أي إجراءات تتخذها من أجل حماية سيادتها وصون أمنها، مشددة على أن السلوك الإسرائيلي صار خارجا على كل عرف دولي مستقر، وكل معاني القانون الدولي الثابت بما يحمل المجتمع الدولي مسؤولية مؤكدة في التعامل مع هذه الدولة التي تستهزئ بالقانون ولا تعبأ بأي نتائج لأفعالها المشينة

إدانة إماراتية

في سياق متصل، أدانت الإمارات الاعتداء الإسرائيلي “السافر والجبان” الذي استهدف دولة قطر، مؤكدة أن هذا الهجوم المتهور يشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة قطر، واعتداء خطيراً على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيداً غير مسؤول يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأعرب وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد، عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة قطر، ودعمها الثابت لكل ما من شأنه حماية أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

الكويت تدين

أعربت وزارة الخارجية عن ادانة واستنكار دولة الكويت الشديدين، للعدوان الغاشم الذي تعرضت له دولة قطر الشقيقة، من قِبَل القوات الإسرائيلية الجائرة.

وشددت الخارجية الكويتية على كون هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم يشكل انتهاكاً صارخاً لكافة القوانين والأعراف الدولية، وتهديداً خطيرٍ لأمن المنطقة واستقرارها، وتقويضاً مُباشراً للأمن والسلم الدوليين، لتُجدد على موقف دولة الكويت الداعي لضرورة تحمل مجلس الأمن لمسؤولياته بصون الأمن والسلم الدوليين، واتخاذ خطوات جادة وفعالة من أجل وقف العدوان الإسرائيلي المُمنهج على دول المنطقة.

كما أعربت الوزارة عن دعم دولة الكويت التام لما تتخذه دولة قطر الشقيقة من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها، وصون سلامة المواطنين والمقيمين على أرضها.

عمان تتضامن

وأعربت وزارة الخارجية العمانية عن تضامن سلطنة عُمان مع دولة قطر الشقيقة، قيادةً وحكومةً وشعباً، وإدانتها واستنكارها البالغين للهجوم الغاشم الذي شنته إسرائيل على الأراضي القطرية، وجرائم الاغتيالات السياسية والغدر التي تمارسها في انتهاك صارخ للقانون الدولي وخرق فاضح لسيادة الدول، وتصعيد خطير يهدد أمن واستقرار المنطقة ويبعدها عن مسار السلام.

وقالت الوزارة إن سلطنة عُمان تؤيد كل ما تتخذه دولة قطر من إجراءات في مواجهة هذا العدوان المستفز، وتدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والسياسية وممارسة صلاحياته القانونية في ردع إسرائيل وكبح انتهاكاتها لقواعد الأمن والسلم في المنطقة.

إدانة مصرية شديدة

وأعربت مصر عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ للعمل العدواني الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم على دولة قطر الشقيقة، والذي استهدف اجتماعًا لقيادات فلسطينية في العاصمة القطرية الدوحة لبحث سبل التوصل إلى اتفاق وقف اطلاق النار، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي، ومبادئ احترام سيادة الدول، وحرمة أراضيها.

وتؤكد مصر أن هذا الاعتداء يمثل سابقة خطيرة وتطورًا مرفوضًا، ويعد اعتداءً مباشراً على سيادة دولة قطر الشقيقة، التي تضطلع بدور محوري في جهود الوساطة من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

كما ترى مصر أن هذا التصعيد يقوض المساعي الدولية الرامية إلى التهدئة، ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها، معلنة تضامنها الكامل مع دولة قطر الشقيقة قيادةً وشعبًا، وداعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه هذا الانتهاك الاسرائيلي الصارخ، والعمل الفوري على وقف العدوان الإسرائيلي، ومحاسبة المسئولين عنه، حتى لا يضاف إلى الافلات المعتاد لإسرائيل من المحاسبة.

إدانة أردنية

كذلك أدان الأردن، اليوم، بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مقرات سكنية لعدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة /حماس/ في العاصمة القطرية الدوحة، معتبرا أنه خرق فاضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واعتداء سافر على سيادة دولة قطر الشقيقة وأمنها.

وأكدت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، رفض الأردن المطلق وإدانته الشديدة لهذا الاعتداء الإسرائيلي المرفوض الذي يعد انتهاكا لسيادة دولة عربية، وتصعيدا استفزازيا خطيرا غير مقبول، يدفع المنطقة نحو مزيد من العنف والصراع ويهدد الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

وجددت التأكيد على وقوف الأردن وتضامنه الكامل مع قطر واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها، ودعمه لأي إجراءات تتخذها لحماية أمنها وسيادتها.

وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام الكيان الإسرائيلي بوقف تصعيده الخطير في المنطقة واعتداءاته المتواصلة على دول عربية، والالتزام بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وقرارات الشرعية الدولية.