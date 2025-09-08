Icon

ارتفاع أسعار النفط بعد اتفاق أوبك+ Icon إسبانيا تكتسح تركيا بسداسية بتصفيات كأس العالم Icon استقرار سعر الذهب قرب أعلى مستوى Icon الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تفتح باب التعاون للتدريس  Icon طقس الاثنين.. أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 8 مناطق Icon الربيعة يدشن 50 شاحنة ضمن الجسر البري الإغاثي لدعم الشعب السوري  Icon الرئيس الشرع يحضر حفل تخرج زوجته لطيفة من جامعة إدلب Icon لقطات من صلاة الخسوف بالمسجد النبوي اليوم Icon أكثر من 80 خدمة تعليمية في تطبيق توكلنا Icon ولي العهد يهنئ أنوتين تشارنفيراكول Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة العالمية
حصاد اليوم
تصدرت المجموعة الخامسة

إسبانيا تكتسح تركيا بسداسية بتصفيات كأس العالم

الإثنين ٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢٠ صباحاً
إسبانيا تكتسح تركيا بسداسية بتصفيات كأس العالم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

اكتسح المنتخب الإسباني مضيفه التركي بسداسية نظيفة اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

إسبانيا تكتسح تركيا بسداسية

ورفع منتخب إسبانيا رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة، بفارق ثلاث نقاط عن منتخب جورجيا صاحب المركز الثاني، ونفس الرصيد عن تركيا في المركز الثالث، فيما يتذيل منتخب بلغاريا الترتيب بدون رصيد من النقاط.

قد يهمّك أيضاً
العجلان يطالب مشاهير السوشيال ميديا بالتحذير من السفر لتركيا

العجلان يطالب مشاهير السوشيال ميديا بالتحذير من السفر لتركيا

الأخضر يواصل استعداداته وتمارين خاصة لشراحيلي

الأخضر يواصل استعداداته وتمارين خاصة لشراحيلي

وافتتح المنتخب الإسباني التسجيل في الدقيقة السادسة عن طريق بيدري، وأضاف ميكيل ميرينو الهدف الثاني في الدقيقة 22 وعاد ميرينو ليسجل الهدف الثاني له والثالث لمنتخب إسبانيا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ثم سجل فيران توريس الهدف الرابع في الدقيقة 53،

وفي الدقيقة 57 عاد ميرينو ليكمل ثلاثيته الشخصية (هاتريك) مسجلاً الهدف الخامس، بينما اختتم بيدري السداسية في الدقيقة 62.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

انقطاع مفاجئ لخدمات جوجل ويوتيوب في تركيا ودول أوروبية
العالم

انقطاع مفاجئ لخدمات جوجل ويوتيوب في تركيا...

العالم
“فيفا” يطلق عملية بيع تذاكر مباريات كأس العالم 2026
الرياضة

“فيفا” يطلق عملية بيع تذاكر مباريات كأس...

الرياضة