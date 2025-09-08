إسبانيا تكتسح تركيا بسداسية بتصفيات كأس العالم

اكتسح المنتخب الإسباني مضيفه التركي بسداسية نظيفة اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

إسبانيا تكتسح تركيا بسداسية

ورفع منتخب إسبانيا رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة، بفارق ثلاث نقاط عن منتخب جورجيا صاحب المركز الثاني، ونفس الرصيد عن تركيا في المركز الثالث، فيما يتذيل منتخب بلغاريا الترتيب بدون رصيد من النقاط.

وافتتح المنتخب الإسباني التسجيل في الدقيقة السادسة عن طريق بيدري، وأضاف ميكيل ميرينو الهدف الثاني في الدقيقة 22 وعاد ميرينو ليسجل الهدف الثاني له والثالث لمنتخب إسبانيا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ثم سجل فيران توريس الهدف الرابع في الدقيقة 53،

وفي الدقيقة 57 عاد ميرينو ليكمل ثلاثيته الشخصية (هاتريك) مسجلاً الهدف الخامس، بينما اختتم بيدري السداسية في الدقيقة 62.