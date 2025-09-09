Icon

بسعة 113,000 مترٍ مكعبٍ

إطلاق أول وحدة تخزين عائمة لتزويد السفن بالوقود بميناء جدة الإسلامي 

الثلاثاء ٩ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٤٠ مساءً
إطلاق أول وحدة تخزين عائمة لتزويد السفن بالوقود بميناء جدة الإسلامي 
المواطن - واس

انطلاقًا من جهود وزارة الطاقة والهيئة العامة للموانئ “موانئ” في تطوير صناعة القطاع البحري السعودي وتحسين العمليات التشغيلية واللوجستية، أعلنت “موانئ”، وشركة “مينيرفا السعودية”؛ إطلاق أول وحدة تخزين عائمة (FSU) لتزويد السفن بالوقود بسعة 113,000 مترٍ مكعبٍ في ميناء جدة الإسلامي، بالتعاون مع وزارة الطاقة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة العامة للنقل، بما يعمل على تعزيز الاقتصاد البحري للمملكة، تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وفق رؤية المملكة 2030.

وتُسهم وحدة التخزين الجديدة في إحداث نقلة نوعية بالعمليات اللوجستية لسلاسل توريد الوقود البحري بمنطقة البحر الأحمر، من خلال تحسين كفاءة توريد الشحنات بالجملة، وتبسيط عمليات المزج، وتسريع عمليات تحميل سفن التزويد التي تضطلع بدور حيوي في توزيع الوقود على السفن العابرة، بما يُعزز من تفعيل منطقة الإيداع الجمركية الحديثة، ويُسهم في سرعة وسهولة عمليات التخليص الجمركي للواردات والصادرات، ويُوفر المرونة اللازمة للمستفيدين.

وتتميز الوحدة بأنها مجهزة لتخزين الأنواع الثلاثة الرئيسة لوقود السفن، التي تشمل زيت الوقود منخفض الكبريت (VLSFO)، وزيت الوقود عالي الكبريت (HSFO)، وزيت الغاز البحري (MGO)، كما تخدم الوحدة أسطول الشركة الحديث من ناقلات تزويد الوقود، مما يُمكنها من تقديم خدماتها بكفاءة عالية، إضافة إلى توفير الوقود لموردي الوقود المرخصين الآخرين.

ويُعد تسجيل وحدة التخزين العائمة كمنطقة إيداع جمركية نهجًا ابتكاريًا جديدًا، يُسهم في تحقيق عمليات تشغيل عالية الكفاءة، مع ضمان الرقابة الجمركية الكاملة على حركة البضائع، داخل وخارج المملكة.

يُذكر أن شركة “مينيرفا السعودية” تقدم منصة رقمية رائدة ومبتكرة لتزويد السفن بالوقود، عبر تقنية ADP (@adpclear.io)، والتي توفر مستويات عالمية من الكفاءة التشغيلية، وضمانات دقيقة بشأن كميات تزويد الوقود، والشفافية الكاملة فيما يتعلق بالجودة.

