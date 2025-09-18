Icon

أطقته الحكومة الرقمية بالتعاون مع هيئة الترفيه بمشاركة 100 جهة حكومية

إطلاق كود المنصات بهوية اليوم الوطني السعودي الـ95

الخميس ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٢٣ مساءً
المواطن - واس

أطلقت هيئة الحكومة الرقمية، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه (GEA)، “كود المنصات” بهوية اليوم الوطني السعودي الـ95، وذلك لتمكين الجهات الحكومية من توحيد حضورها الرقمي عبر مختلف المنصات، ومواكبة أجواء الاحتفاء بالمناسبة الوطنية الغالية، إذ يتيح “كود المنصات” للجهات سهولة استخدام الهوية البصرية لليوم الوطني عبر التطبيقات والمنصات الرقمية، مما يسهم في تعزيز الانسجام البصري ويعكس مشاعر الفخر والانتماء لدى المجتمع.

إطلاق كود المنصات

يأتي ذلك بعد إعلان معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، عن الهوية الرسمية لليوم الوطني الخامس والتسعين تحت شعار “عزّنا بطبعنا”، الذي يجسّد قيم الأصالة المتجذّرة في طباع السعوديين، ويمثل مرور 95 عامًا من العز والفخر للوطن.

ويُعد نظام التصميم الموحد “كود المنصات” المرجع الوطني لتصميم وتطوير واجهات المنصات الحكومية في المملكة؛ بهدف توحيدها بما يضمن تقديم تجربة رقمية متسقة وشاملة تزيد من رضا المستفيدين، كما يتميز النظام بمواءمته مع معايير المؤشرات الرقمية المحلية والدولية، ويسهم في تسريع التحول الرقمي الحكومي المستدام، وتطوير خدمات رقمية أكثر كفاءة وفعالية.

وأشارت هيئة الحكومة الرقمية إلى مشاركة أكثر من 100 جهة حكومية في تطبيق “كود المنصات” بهوية اليوم الوطني، في خطوة تؤكد تكامل الجهود بين مختلف القطاعات الحكومية لتعزيز حضور الهوية الوطنية رقميًا، وتوظيف التقنيات الحديثة لخدمة الفعاليات الوطنية وتوحيد رسائلها.
ودعت هيئة الحكومة الرقمية والهيئة العامة للترفيه جميع الجهات الحكومية إلى المشاركة في تطبيق كود المنصات بهوية اليوم الوطني الـ95، لتوحيد حضورها الرقمي عبر تطبيقاتها ومنصاتها الرقمية.

