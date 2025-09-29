إطلاق منصة موحدة تضم رزنامة الفعاليات الثقافية والرياضية والترفيهية في قطر لعامي 2025–2026

كشفت Visit Qatar عن إطلاق رزنامة قطر 2025–2026، المنصة الموحدة والرسمية التي تجمع الفعاليات التي تستضيفها الدوحة على مدار العام، لتكون مرجعًا شاملًا يتيح للزوار الاطلاع على محتوى غني ومتنوع يعكس تناغم الشراكات بين المؤسسات الوطنية والجهات الدولية، ويوفر تجربة متكاملة تعزز مكانة قطر السياحية.

وخلال الحفل الرسمي للإطلاق، أكد سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة ورئيس مجلس إدارة Visit Qatar، أن إطلاق الرزنامة الموحّدة يجسد النضج الذي حققه القطاع السياحي في توحيد الجهود تحت مظلة واحدة، موضحًا أن الرزنامة ليست مجرد أداة تنظيمية بل منصة استراتيجية بين القطاعين العام والخاص، وتسهم في تعزيز مساهمة السياحة في الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أوضح المهندس عبدالعزيز علي المولوي، الرئيس التنفيذي لـ Visit Qatar، أن الرزنامة تمثل المرجع الأساسي للفعاليات بين القطاعين العام والخاص، حيث توفر أداة موحدة تتيح الترويج للفعاليات أمام المقيمين والزوار على حد سواء، بما يضمن تنوع التجربة وثراء المشهد السياحي.

كما استعرض الحفل ملامح باقة واسعة من الفعاليات المقبلة؛ إذ قدم جاسم عبدالعزيز الجاسم، الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لبطولات كرة القدم، تفاصيل حول أبرز البطولات الكروية تحت مظلة الفيفا، مثل كأس العالم تحت 17 عامًا وكأس العرب وكأس القارات، فيما سلط الشيخ عبدالعزيز بن حمد آل ثاني، مدير متحف قطر الوطني، الضوء على البرامج الثقافية المقبلة، من بينها استعدادات استضافة النسخة الأولى من معرض “آرت بازل قطر”.



وفي المجال السينمائي، عرضت فاطمة حسن الرميحي، مديرة مهرجان الدوحة السينمائي والرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام، أبرز ملامح المهرجان الذي يشكل منصة جديدة تربط المواهب المحلية بالمشهد السينمائي العالمي.

أما في عالم الرياضة، فاستعرض عبدالعزيز علي المهندي، الرئيس التنفيذي لحلبة لوسيل الدولية، التحضيرات لجائزة قطر الكبرى للفورمولا 1، مع التركيز على تجربة المشجعين.

بدوره، قدم النقيب محمد أحمد البوعينين من وزارة الداخلية تفاصيل مهرجان الدوحة الدولي للعروض الموسيقية العسكرية (Doha Tattoo)، والذي سيشهد مشاركة دولية واسعة وبرامج مصاحبة مفتوحة للجمهور.

كما أعلنت فاطمة الغانم، عضو مجلس إدارة الاتحاد القطري للدراجات والترايثلون، عن استضافة قطر لنهائي سباق الترايثلون T100 بمشاركة نخبة من الرياضيين العالميين.

واختتم أحمد البنعلي، مدير إدارة المهرجانات والفعاليات في Visit Qatar، بالتأكيد على أن الرزنامة الموحّدة تسهّل على الجمهور الوصول إلى الفعاليات والتخطيط لها، مشيرًا إلى أن الفعاليات الترفيهية ستتضمن أمسيات عالمية أبرزها عرض الكوميدي الشهير راسل بيترز، إلى جانب حفلات موسيقية لعدد من كبار الفنانين.