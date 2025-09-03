إعلان نتائج القبول ببرامج الدراسات العليا المستحدثة والشاغرة بجامعة الباحة

كاتب: نشر الأخبار الكاذبة وتغذية المجتمع بالشائعات خطأ فادح صندوق الشهداء يطلق برنامج لدعم مستفيديه للأندية الرياضية برنامج ريف: صرف الدعم يستمر حتى هذا الموعد حساب المواطن يوضح موعد وآلية التواصل عبر الرقم الموحد وظائف إدارية وهندسية شاغرة في هيئة سدايا الهيئة الملكية لمحافظة العُلا تطلق برنامج التدريب الزراعي ولي العهد والرئيس الفرنسي يستعرضان الجهود المبذولة لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة الشرع يصدر مرسومًا باستحداث وزارة للطاقة في سوريا شركة جوجل تتجنب حكمًا قضائيًا بتقسيمها الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان
أعلنت جامعة الباحة نتائج القبول في برامج الدراسات العليا (المجانية والمدفوعة برسوم للخدمات التعليمية)، وذلك للبرامج المستحدثة والمقاعد الشاغرة للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1447هـ.
ودعت الجامعة المرشحين والمرشحات للقبول إلى مراجعة الكليات المعنية بالمدينة الجامعية، لإجراء المطابقة ابتداءً من اليوم، وحتى نهاية دوام يوم غد الخميس.
وأشارت الجامعة إلى إمكانية الاطلاع على نتائج القبول وتفاصيل المطابقة عبر الرابط التالي: https://tinyurl.com/56ymtu46.