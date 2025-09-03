Icon

للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1447هـ

إعلان نتائج القبول ببرامج الدراسات العليا المستحدثة والشاغرة بجامعة الباحة

الأربعاء ٣ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٤ صباحاً
إعلان نتائج القبول ببرامج الدراسات العليا المستحدثة والشاغرة بجامعة الباحة
المواطن - فريق التحرير

أعلنت جامعة الباحة نتائج القبول في برامج الدراسات العليا (المجانية والمدفوعة برسوم للخدمات التعليمية)، وذلك للبرامج المستحدثة والمقاعد الشاغرة للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1447هـ.

ودعت الجامعة المرشحين والمرشحات للقبول إلى مراجعة الكليات المعنية بالمدينة الجامعية، لإجراء المطابقة ابتداءً من اليوم، وحتى نهاية دوام يوم غد الخميس.

وأشارت الجامعة إلى إمكانية الاطلاع على نتائج القبول وتفاصيل المطابقة عبر الرابط التالي: https://tinyurl.com/56ymtu46.

