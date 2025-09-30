إغلاق جسر الملك فهد بالأحساء 4 أيام وتحديد مسارات بديلة

أعلنت أمانة الأحساء، بالتعاون مع إدارة مرور المحافظة، عن انطلاق أعمال الصيانة ورفع كفاءة جسر تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الملك سلمان، ابتداءً من يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025م، وتستمر لمدة أربعة أيام.

وأوضحت الأمانة أن خطة الصيانة تتطلب إغلاق الجسر أمام المركبات القادمة من الجهة الشرقية والمتجهة نحو إشارة أمانة الأحساء، مبينةً أنه جرى تخصيص مسارات بديلة لتسهيل الحركة المرورية؛ تشمل استخدام شارع الخدمة المجاور للمعهد المهني الصناعي، ثم المرور عبر طريق الملك سلمان بجوار محطة القطار “سار”، وصولاً إلى الاتجاه الأيمن عبر الدوار العلوي لميدان عين نجم.

وأكدت الأمانة حرصها على سلامة مرتادي الطريق، داعيةً جميع السائقين من مواطنين ومقيمين إلى الالتزام بالتعليمات المرورية المؤقتة والتعاون مع الجهات المعنية لضمان انسيابية الحركة المرورية خلال فترة تنفيذ الأعمال.