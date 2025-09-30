Icon

قفز من النافذة.. وفاة غامضة لسفير جنوب إفريقيا في فرنسا Icon الجوازات تُصدِّر 25,492 قرارًا إداريًا بحق مخالفين للأنظمة Icon مجلس الوزراء: السعودية مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة لتحقيق اتفاق شامل لوقف الحرب في غزة Icon توضيح من الزكاة والضريبة والدخل بشأن ضريبة التصرفات العقارية Icon إحباط تهريب 80 كيلو قات في جازان Icon سيارات بنصف الثمن! Icon الصورة زرقاء أم بنفسجية؟ Icon القبض على مخالفين لتهريبهما 260 كيلو قات في جازان Icon شرطة الرياض تقبض على 7 أشخاص اعتدوا على حدث Icon ضبط مخالفين لممارستهما صيد السمك دون تصريح في تبوك Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

إغلاق جسر الملك فهد بالأحساء 4 أيام وتحديد مسارات بديلة

الثلاثاء ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٤٦ مساءً
إغلاق جسر الملك فهد بالأحساء 4 أيام وتحديد مسارات بديلة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت أمانة الأحساء، بالتعاون مع إدارة مرور المحافظة، عن انطلاق أعمال الصيانة ورفع كفاءة جسر تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الملك سلمان، ابتداءً من يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025م، وتستمر لمدة أربعة أيام.

وأوضحت الأمانة أن خطة الصيانة تتطلب إغلاق الجسر أمام المركبات القادمة من الجهة الشرقية والمتجهة نحو إشارة أمانة الأحساء، مبينةً أنه جرى تخصيص مسارات بديلة لتسهيل الحركة المرورية؛ تشمل استخدام شارع الخدمة المجاور للمعهد المهني الصناعي، ثم المرور عبر طريق الملك سلمان بجوار محطة القطار “سار”، وصولاً إلى الاتجاه الأيمن عبر الدوار العلوي لميدان عين نجم.

قد يهمّك أيضاً
فيديو.. إجراءات صارمة على جسر الملك لمواجهة كورونا

فيديو.. إجراءات صارمة على جسر الملك لمواجهة كورونا

نصف مليون مسافر يعبرون جسر الملك فهد خلال إجازة العيد

نصف مليون مسافر يعبرون جسر الملك فهد خلال إجازة العيد

وأكدت الأمانة حرصها على سلامة مرتادي الطريق، داعيةً جميع السائقين من مواطنين ومقيمين إلى الالتزام بالتعليمات المرورية المؤقتة والتعاون مع الجهات المعنية لضمان انسيابية الحركة المرورية خلال فترة تنفيذ الأعمال.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد