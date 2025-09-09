Icon

إثر بلاغ ورد لإدارة المحمية

إنقاذ غزال إدمي بعد سقوطه في غرفة أرضية بمحمية جزر فرسان

الثلاثاء ٩ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٤:١٠ مساءً
إنقاذ غزال إدمي بعد سقوطه في غرفة أرضية بمحمية جزر فرسان
المواطن - فريق التحرير

تمكن فريق من جوالي محمية جزر فرسان التابعة للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، من إنقاذ غزال إدمي بعد سقوطه في غرفة أرضية.

وقال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، عبر حسابه في منصة إكس” “فريق من جوالي محمية جزر فرسان التابعة للمركز ينقذون غزال إدمي بعد سقوطه في غرفة أرضية، وذلك إثر بلاغ ورد لإدارة المحمية، في مشهد يجسد وعي المجتمع المحلي ودوره الفاعل في حماية الحياة الفطرية”.

