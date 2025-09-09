إنقاذ غزال إدمي بعد سقوطه في غرفة أرضية بمحمية جزر فرسان

السعودية تدين وتستنكر استمرار الانتهاكات الإسرائيلية داخل سوريا لقطات توثق هطول الأمطار وجريان السويل بشرورة الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس طاجيكستان فيصل بن فرحان يصل إلى تونس في زيارة رسمية مجلس الوزراء: الموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية إطلاق خدمة “بلاغ بيئي” عبر تطبيق توكلنا إطلاق أول وحدة تخزين عائمة لتزويد السفن بالوقود بميناء جدة الإسلامي القبض على 22 مخالفاً لهريبهم 320 كيلوجرامًا من القات المخدر بجازان الرميان: صندوق الاستثمارات يعلن قريباً استراتيجيته طويلة الأجل التجارة تستدعي 258 خرطوم مياه هيدروتك Hydrotech
تمكن فريق من جوالي محمية جزر فرسان التابعة للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، من إنقاذ غزال إدمي بعد سقوطه في غرفة أرضية.
وقال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، عبر حسابه في منصة إكس” “فريق من جوالي محمية جزر فرسان التابعة للمركز ينقذون غزال إدمي بعد سقوطه في غرفة أرضية، وذلك إثر بلاغ ورد لإدارة المحمية، في مشهد يجسد وعي المجتمع المحلي ودوره الفاعل في حماية الحياة الفطرية”.
فريق من جوالي محمية جزر فرسان التابعة للمركز ينقذون غزال إدمي بعد سقوطه في غرفة أرضية، وذلك إثر بلاغ ورد لإدارة المحمية، في مشهد يجسد وعي المجتمع المحلي ودوره الفاعل في حماية الحياة الفطرية.#بحياتها_نحيا
Rangers rescued an Idmi gazelle, which had fallen into an underground… pic.twitter.com/RChuujuFuq
— المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية (@NCW_center) September 9, 2025