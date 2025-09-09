إنقاذ غزال إدمي بعد سقوطه في غرفة أرضية بمحمية جزر فرسان

تمكن فريق من جوالي محمية جزر فرسان التابعة للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، من إنقاذ غزال إدمي بعد سقوطه في غرفة أرضية.

وقال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، عبر حسابه في منصة إكس” “فريق من جوالي محمية جزر فرسان التابعة للمركز ينقذون غزال إدمي بعد سقوطه في غرفة أرضية، وذلك إثر بلاغ ورد لإدارة المحمية، في مشهد يجسد وعي المجتمع المحلي ودوره الفاعل في حماية الحياة الفطرية”.