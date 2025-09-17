Icon

الإمارات وقطر والبحرين يخفضون أسعار الفائدة 25 نقطة أساس Icon ترامب في بريطانيا.. استقبال تاريخي واحتجاجات شعبية Icon مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة استقدام تم استخدامها Icon تنبيه من أتربة مثارة ورياح نشطة على الحدود الشمالية Icon لأول مرة.. توصية عالمية بأدوية التخسيس لعلاج السمنة Icon اتفاقية الدفاع الإستراتيجي بين السعودية وباكستان.. تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء Icon النصر يسحق استقلال دوشنبه الطاجيكي بخماسية نظيفة Icon في قبضة الأمن.. 4 مواطنين روجوا الحشيش في تبوك Icon لقاح الإنفلونزا الموسمية يخفف الأعراض ويقلل المضاعفات Icon الأهلي والهلال في قمة الجولة الثالثة من دوري روشن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أي اعتداء على أي من البلدين هو اعتداء على كليهما

اتفاقية الدفاع الإستراتيجي بين السعودية وباكستان.. تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء

الأربعاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥٤ مساءً
اتفاقية الدفاع الإستراتيجي بين السعودية وباكستان.. تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انطلاقًا من الشراكة التاريخية الممتدة لنحو ثمانية عقود، بين السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية، قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف بالتوقيع على “اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك”.

تعزيز الردع المشترك

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية بناء على روابط الأخوة والتضامن الإسلامي، واستنادًا على المصالح الإستراتيجية المشتركة، والتعاون الدفاعي الوثيق بين البلدين، كما تأتي الاتفاقية في إطار سعي البلدين في تعزيز أمنهما وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم، والتي تهدف إلى تطوير جوانب التعاون الدفاعي بين البلدين، وتعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء، وتنص هذه الاتفاقية على أن أي اعتداء على أي من البلدين هو اعتداء على كليهما.

قد يهمّك أيضاً
لبنان تشكر السعودية لإجلاء 52 مواطنًا من السودان

لبنان تشكر السعودية لإجلاء 52 مواطنًا من السودان

تحذير.. أسراب الجراد قادمة وهذه وجهتها

تحذير.. أسراب الجراد قادمة وهذه وجهتها

ويؤكد المراقبون، أن السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية يرتبطان بعلاقات تاريخية وثيقة تمتد لأكثر من 70 عاماً، تطورت خلالها إلى مستوى “الشراكة الاستراتيجية”، بدعم من قيادتي البلدين، ويحرص البلدان على تطوير التعاون بينهما في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة.

إرساء الأمن والاستقرار

توقيع اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك من قبل ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء في باكستان يجسد عمق العلاقات الأخوية بين قيادتي البلدين وحرصهما على تعزيز علاقتهما الثنائية التاريخية وإرساء الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم.

أيضا، توقيع السعودية وباكستان لاتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك؛ يتوج العلاقات العسكرية والأمنية التاريخية القوية بين البلدين، والتي تعود جذورها إلى ستينات القرن الماضي، والتي أثمرت عن تعاون بين المملكة وباكستان في مجال التدريب العسكري والإنتاج الدفاعي، ومشاركة القوات المسلحة في تمرينات جويه وبحرية وبرية دورية مشتركة، ويمثل توقيع هذه الاتفاقية نقطة تحول مفصلية في تاريخ البلدين الشقيقين في إطار الارتقاء بالتعاون الدفاعي والردع المشترك إلى أعلى مستوياته.

الارتقاء بمستوى العلاقات العسكرية

على مستوى العلاقات العسكرية، تخدم اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك أهداف البلدين المشتركة في إرساء الأمن والسلم الدوليين، وتهدف إلى الارتقاء بمستوى العلاقات العسكرية القائمة منذ عقود إلى أعلى مستويات التعاون والتنسيق العسكري المشترك، ولا تستهدف أي طرف آخر، كما أنها ليست بديلاً لأي تعاون عسكري ثنائي قائم بين المملكة وأي دولة شقيقة أو صديقة.

حق سيادي للبلدين

توقيع اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك بين السعودية وباكستان، يُعد حقاً سيادياً للبلدين شأنها شأن الاتفاقيات الدفاعية الدولية القائمة حالياً، وقد عززت المملكة وباكستان تعاونهما المشترك في المجال العسكري خلال العقود الماضية، حيث تنفذ القوات المسلحة في البلدين في البلدين بشكل دوري تمارين ومناورات عسكرية مشتركة.

وانطلاقاً من الشراكة التاريخية والتعاون الدفاعي الوثيق عبر تاريخ العلاقات الثنائية بينهما، يأتي توقيع اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك، في إطار سعيهما لتطوير القدرات الدفاعية المشتركة والردع الاستراتيجي ورفع الجاهزية، والعمل على تطوير وتكامل القدرات الدفاعية للبلدين في التصدي المشترك لأي تهديد لأمن وسلامة أراضيهما.

تعزيز قوة الدفاع والردع للبلدين

كما تتمثل أهمية اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك في أن أحكامها تتضمن أن أي هجوم خارجي مسلح على أي من البلدين يعد هجوماً على كليهما، وهو ما يؤكد حرص البلدين على تعزيز قدرتيهما الدفاعية والردع المشترك بما يحقق أمنهما واستقرارهما، مما يجعل توقيعها منجزاً تاريخياً في ضوء ما يشهده الأمن والسلم الدولي من مخاطر وتحديات.

وختامًا، ‏تعد زيارة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الدفاع، إلى إسلام أباد في أبريل 2024م، محطة مهمة في مسيرة تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين، حيث عقد سموه خلالها مباحثات مع كبار القادة الباكستانيين، ركزت على شركاتهما الاستراتيجية، والتطورات بالمنطقة والعالم، وجود تحقيق السلام والاستقرار.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

2.3 % نسبة التضخم في السعودية خلال أغسطس 2025
السعودية اليوم

2.3 % نسبة التضخم في السعودية خلال...

السعودية اليوم
السعودية ترحب بنتائج تقرير أممي بشأن ارتكاب الاحتلال لجرائم إبادة جماعية في غزة
أخبار رئيسية

السعودية ترحب بنتائج تقرير أممي بشأن ارتكاب...

أخبار رئيسية
حوار في السماء.. شهباز شريف يخاطب الطيارين السعوديين
السعودية اليوم

حوار في السماء.. شهباز شريف يخاطب الطيارين...

السعودية اليوم
السعودية تشارك في قمة عمداء مجموعة تواصل المجتمع الحضري “U20”
السعودية اليوم

السعودية تشارك في قمة عمداء مجموعة تواصل...

السعودية اليوم
السعودية تواصل دعم الاستدامة وحماية البيئة عالميًا
السعودية اليوم

السعودية تواصل دعم الاستدامة وحماية البيئة عالميًا

السعودية اليوم
السعودية تشارك في اجتماع وزراء السياحة لمجموعة العشرين وقمة الاستثمار السياحي
السعودية اليوم

السعودية تشارك في اجتماع وزراء السياحة لمجموعة...

السعودية اليوم
السعودية تشارك في قمة اتحاد رواد الأعمال الشباب بجنوب أفريقيا
السعودية اليوم

السعودية تشارك في قمة اتحاد رواد الأعمال...

السعودية اليوم
خالد بن سلمان يبحث مع لاريجاني العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية
السعودية اليوم

خالد بن سلمان يبحث مع لاريجاني العلاقات...

السعودية اليوم