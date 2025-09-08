احتراق سيارة كهربائية ومقتل 3 أشخاص في ألمانيا

لقي ثلاثة أشخاص، بينهم طفلان، مصرعهم في حادثة سير خطيرة في شفيرته غربي ألمانيا، بعد احتراق سيارة كهربائية.

احتراق سيارة في ألمانيا

وأوضح متحدث باسم الشرطة إن رجلا وطفلين كانوا يسافرون في سيارة كهربائية اصطدمت بشجرة واشتعلت فيها النار. وأضاف أن الركاب الثلاثة قتلوا في الحريق، دون تقديم مزيد من المعلومات عن هوية الضحايا، وفق ما ذكرت وكالة الانباء الألمانية.

ووقعت الحادثة في منطقة “أونا” على الأرجح أثناء محاولة تجاوز سيارة أخرى، وتردد أن الحادثة شملت ثلاث سيارات أخرى، فيما لم ترد تفاصيل أخرى حول مسار الحادثة.