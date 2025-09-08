Icon

احتراق سيارة كهربائية ومقتل 3 أشخاص في ألمانيا Icon لقاح روسي جديد لعلاج السرطان Icon وزراء خارجية اللجنة العربية الإسلامية بشأن غزة: نرفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم Icon ارتفاع جديد.. سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين Icon وزير الحج والعمرة يبدأ زيارة رسمية إلى تركيا Icon ارتفاع ضحايا الأمطار الموسمية في باكستان إلى 1954 قتيلاً ومصاباً Icon بدء استقبال طلبات تراخيص الحراسة الأمنية المدنية الخاصة Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة مقدونيا الشمالية Icon محكمة كامبريدج توجه تهم القتل العمد للمتهم في قضية المبتعث القاسم Icon التأمينات الاجتماعية تطلق منتج “جمعية GOSI” لتلبية احتياجات المتقاعدين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
منوعات

احتراق سيارة كهربائية ومقتل 3 أشخاص في ألمانيا

الإثنين ٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:١٣ مساءً
احتراق سيارة كهربائية ومقتل 3 أشخاص في ألمانيا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

لقي ثلاثة أشخاص، بينهم طفلان، مصرعهم في حادثة سير خطيرة في شفيرته غربي ألمانيا، بعد احتراق سيارة كهربائية.

احتراق سيارة في ألمانيا

وأوضح متحدث باسم الشرطة إن رجلا وطفلين كانوا يسافرون في سيارة كهربائية اصطدمت بشجرة واشتعلت فيها النار. وأضاف أن الركاب الثلاثة قتلوا في الحريق، دون تقديم مزيد من المعلومات عن هوية الضحايا، وفق ما ذكرت وكالة الانباء الألمانية.

قد يهمّك أيضاً
وزير الصحة الألماني: إما سيتم تطعيم الشعب أو سيموتون بكورونا

وزير الصحة الألماني: إما سيتم تطعيم الشعب أو سيموتون بكورونا

ألمانيا تسجل 13604 إصابات جديدة بـ كورونا

ألمانيا تسجل 13604 إصابات جديدة بـ كورونا

ووقعت الحادثة في منطقة “أونا” على الأرجح أثناء محاولة تجاوز سيارة أخرى، وتردد أن الحادثة شملت ثلاث سيارات أخرى، فيما لم ترد تفاصيل أخرى حول مسار الحادثة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد