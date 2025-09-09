ارتفعت أسعار النفط عند التسوية، حيث عوضت بعض خسائر الأسبوع الماضي، بعد اكتفاء تحالف أوبك+ بزيادة متواضعة في الإنتاج وتوقُع المستثمرين فرض المزيد من العقوبات على الخام الروسي.

ارتفاع أسعار النفط

وزاد خام برنت 52 سنتًا، أو 0.79 %، مسجلًا دولارًا للبرميل عند التسوية، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 39 سنتًا، أو 0.63 %، إلى 62.26 دولارًا للبرميل.

وانخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من 2% يوم الجمعة الماضي، إذ أثر ضعف تقرير الوظائف الأمريكي في توقعات الطلب على الطاقة.

وقررت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك+ أمس، التي تضم المملكة العربية السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعمان، التي سبق أن أعلنت عن تعديلات تطوعية إضافية في شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023، تنفيذ تعديل في الإنتاج قدره 137 ألف برميل يوميًا من إجمالي كميات التعديلات التطوعية الإضافية البالغة 1.65 مليون برميل يوميًا، على أن ينفذ التعديل في أكتوبر المقبل