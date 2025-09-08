Icon

ارتفاع ضحايا الأمطار الموسمية في باكستان إلى 1954 قتيلاً ومصاباً

الإثنين ٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٢٧ مساءً
ارتفاع ضحايا الأمطار الموسمية في باكستان إلى 1954 قتيلاً ومصاباً
المواطن - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية الغزيرة والفيضانات في باكستان إلى 910 قتلى، و1044 مصابًا منذ بدء فصل الأمطار الموسمية في 26 يونيو الماضي.

وأوضحت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان في -بيان اليوم-، أن الفيضانات والسيول والانهيارات الأرضية تسببت أيضًا في تضرر 7850 منزلًا، مع استمرار عمليات الإنقاذ والإغاثة في المناطق المتضررة، إذ تعمل الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية في أقاليم البلاد للتعامل مع الوضع الراهن.

