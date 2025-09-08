ارتفاع جديد.. سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين وزير الحج والعمرة يبدأ زيارة رسمية إلى تركيا ارتفاع ضحايا الأمطار الموسمية في باكستان إلى 1954 قتيلاً ومصاباً بدء استقبال طلبات تراخيص الحراسة الأمنية المدنية الخاصة الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة مقدونيا الشمالية محكمة كامبريدج توجه تهم القتل العمد للمتهم في قضية المبتعث القاسم التأمينات الاجتماعية تطلق منتج “جمعية GOSI” لتلبية احتياجات المتقاعدين توقعات الأرصاد لطقس الخريف السعودية تشارك المجتمع الدولي الاحتفاء باليوم العالمي لمحو الأمية الموارد البشرية تطلق لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية
ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية الغزيرة والفيضانات في باكستان إلى 910 قتلى، و1044 مصابًا منذ بدء فصل الأمطار الموسمية في 26 يونيو الماضي.
وأوضحت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان في -بيان اليوم-، أن الفيضانات والسيول والانهيارات الأرضية تسببت أيضًا في تضرر 7850 منزلًا، مع استمرار عمليات الإنقاذ والإغاثة في المناطق المتضررة، إذ تعمل الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية في أقاليم البلاد للتعامل مع الوضع الراهن.