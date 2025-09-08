ارتفاع ضحايا الأمطار الموسمية في باكستان إلى 1954 قتيلاً ومصاباً

ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية الغزيرة والفيضانات في باكستان إلى 910 قتلى، و1044 مصابًا منذ بدء فصل الأمطار الموسمية في 26 يونيو الماضي.

وأوضحت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان في -بيان اليوم-، أن الفيضانات والسيول والانهيارات الأرضية تسببت أيضًا في تضرر 7850 منزلًا، مع استمرار عمليات الإنقاذ والإغاثة في المناطق المتضررة، إذ تعمل الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية في أقاليم البلاد للتعامل مع الوضع الراهن.