ارتفاع معدل التضخم في أمريكا

ارتفع معدل التضخّم في الولايات المتحدة خلال أغسطس الماضي، مدفوعًا بارتفاع أسعار الغاز ومود البقالة وغرف الفنادق وتذاكر الطيران، إضافة إلى ارتفاع أسعار الملابس والسيارات المستعملة.
وأعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم، ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة (2.9%) على أساس سنوي خلال أغسطس الماضي، مقارنة بالعام السابق، وبنسبة (2.7%) مقارنة بـ يوليو الماضي، مسجلة أكبر زيادة منذ يناير الماضي.
وارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة (3.1%) وهي نفس معدل الارتفاع في يوليو الماضي، ويتجاوز كلا الرقمين مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ (2%).