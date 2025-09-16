Icon

الأفواج الأمنية تقبض على 4 مخالفين لتهريبهم القات بجازان

الثلاثاء ١٦ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٥٢ مساءً
الأفواج الأمنية تقبض على 4 مخالفين لتهريبهم القات بجازان
المواطن - فريق التحرير

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية لتهريبهم (8) كيلوجرامات من نبات القات المخدر بمحافظة العارضة، وأوقفوا واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم، وأحيلوا إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

