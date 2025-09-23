الألعاب النارية تضيء سماء جدة

أضاءت الألعاب النارية سماء محافظة جدة متوهجة بأشكال جمالية متنوعة، ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الـ 95.

وشهد موقع الألعاب النارية حضورًا لافتًا من الأهالي والزوار، للاستمتاع بمشاهدة العروض والألوان التي شكلتها الألعاب النارية، ورسمت من خلالها لوحات جمالية لفتت الأنظار، وسط تفاعل من الحضور بهذه المناسبة.