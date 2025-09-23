الألعاب النارية تضيء سماء جدة

مسيرة القطاعات العسكرية والأمنية بعسير تشكل لوحات وطنية الأخضر تحت 17 عامًا يفوز على الكويت ويتأهل لنصف نهائي كأس الخليج الجوازات تستعرض أبرز خدماتها الإلكترونية في فعالية “عز الوطن” حريق يربك حركة القطارات بشرق ألمانيا عروض الألعاب النارية تضيء سماء منطقة الباحة مبنى إمارة المنطقة الشرقية يتزيّن بالأخضر وزير الداخلية يثمن تضحيات وبطولات رجال حرس الحدود بنجران فيصل بن فرحان يترأس وفد السعودية بافتتاح أعمال الأسبوع رفيع المستوى بالأمم المتحدة الجيومكانية تنشر صورًا جوية تاريخية لمناطق السعودية الألوان الشعبية حاضرة في احتفالات أهالي نجران
أضاءت الألعاب النارية سماء محافظة جدة متوهجة بأشكال جمالية متنوعة، ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الـ 95.
وشهد موقع الألعاب النارية حضورًا لافتًا من الأهالي والزوار، للاستمتاع بمشاهدة العروض والألوان التي شكلتها الألعاب النارية، ورسمت من خلالها لوحات جمالية لفتت الأنظار، وسط تفاعل من الحضور بهذه المناسبة.