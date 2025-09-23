الألوان الشعبية حاضرة في احتفالات أهالي نجران

شهد قصر الإمارة التاريخي بحي أبا السعود، غرب مدينة نجران، ضمن فعاليات اليوم الوطني الـ95، إقامة عروض فلكلورية بلوني الطبول والرزفة النجرانية، أحيتها فرقة الفنون الشعبية بالمنطقة.

ورددت خلالها الأهازيج الوطنية والتراثية الأصيلة، وسط تفاعل كبير من الحضور بالمشاركة في فعالياتها.