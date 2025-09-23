فيصل بن فرحان يترأس وفد السعودية بافتتاح أعمال الأسبوع رفيع المستوى بالأمم المتحدة الجيومكانية تنشر صورًا جوية تاريخية لمناطق السعودية الألوان الشعبية حاضرة في احتفالات أهالي نجران وزير الدفاع يستذكر تضحيات الأبطال ويحيي صمود جنود الوطن الحزم والنجمة يتأهلان لدور الـ 16 بكأس خادم الحرمين سلمان للإغاثة يدشّن المشروع التطوعي العام للمرأة والطفل في عدن موجة غبار تحجب الرؤية على طريق الحرمين بجدة لقطات توثق قوة عصف الأمطار جنوب مكة المكرمة الملك سلمان وولي العهد يعزيان حاكم الشارقة في وفاة الشيخ سلطان بن خالد موكب ترامب يحرج ماكرون في نيويورك والرئيس الفرنسي يعاتبه هاتفيًا
شهد قصر الإمارة التاريخي بحي أبا السعود، غرب مدينة نجران، ضمن فعاليات اليوم الوطني الـ95، إقامة عروض فلكلورية بلوني الطبول والرزفة النجرانية، أحيتها فرقة الفنون الشعبية بالمنطقة.
ورددت خلالها الأهازيج الوطنية والتراثية الأصيلة، وسط تفاعل كبير من الحضور بالمشاركة في فعالياتها.