Icon

فيصل بن فرحان يترأس وفد السعودية بافتتاح أعمال الأسبوع رفيع المستوى بالأمم المتحدة Icon الجيومكانية تنشر صورًا جوية تاريخية لمناطق السعودية Icon الألوان الشعبية حاضرة في احتفالات أهالي نجران Icon وزير الدفاع يستذكر تضحيات الأبطال ويحيي صمود جنود الوطن Icon الحزم والنجمة يتأهلان لدور الـ 16 بكأس خادم الحرمين  Icon سلمان للإغاثة يدشّن المشروع التطوعي العام للمرأة والطفل في عدن Icon موجة غبار تحجب الرؤية على طريق الحرمين بجدة Icon لقطات توثق قوة عصف الأمطار جنوب مكة المكرمة Icon الملك سلمان وولي العهد يعزيان حاكم الشارقة في وفاة الشيخ سلطان بن خالد Icon موكب ترامب يحرج ماكرون في نيويورك والرئيس الفرنسي يعاتبه هاتفيًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

الألوان الشعبية حاضرة في احتفالات أهالي نجران

الثلاثاء ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٣ مساءً
الألوان الشعبية حاضرة في احتفالات أهالي نجران
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

شهد قصر الإمارة التاريخي بحي أبا السعود، غرب مدينة نجران، ضمن فعاليات اليوم الوطني الـ95، إقامة عروض فلكلورية بلوني الطبول والرزفة النجرانية، أحيتها فرقة الفنون الشعبية بالمنطقة.

قد يهمّك أيضاً
“الرياض الخضراء” يشجر شعيب أم قصر ضمن فعاليات اليوم الوطني 94

“الرياض الخضراء” يشجر شعيب أم قصر ضمن فعاليات اليوم الوطني 94

الدفاع الجوي يتصدّى لصاروخ باليستي أُُطلق على نجران

الدفاع الجوي يتصدّى لصاروخ باليستي أُُطلق على نجران

ورددت خلالها الأهازيج الوطنية والتراثية الأصيلة، وسط تفاعل كبير من الحضور بالمشاركة في فعالياتها.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مبنى إمارة تبوك يتوشح بالأخضر احتفالًا باليوم الوطني
السعودية اليوم

مبنى إمارة تبوك يتوشح بالأخضر احتفالًا باليوم...

السعودية اليوم
وزير الدفاع يستذكر تضحيات الأبطال ويحيي صمود جنود الوطن
السعودية اليوم

وزير الدفاع يستذكر تضحيات الأبطال ويحيي صمود...

السعودية اليوم
مكتبة الملك عبدالعزيز تطلق معرض “الموحّد” بمناسبة اليوم الوطني 95
السعودية اليوم

مكتبة الملك عبدالعزيز تطلق معرض “الموحّد” بمناسبة...

السعودية اليوم
فعاليات وبرامج رياضية بالعاصمة المقدسة بمناسبة اليوم الوطني
السعودية اليوم

فعاليات وبرامج رياضية بالعاصمة المقدسة بمناسبة اليوم...

السعودية اليوم
الشيخ السند: بلادنا أيقونة العالم ومحط أنظاره وقائدة السلام
السعودية اليوم

الشيخ السند: بلادنا أيقونة العالم ومحط أنظاره وقائدة...

السعودية اليوم
بفخر الأمجاد وعلوّ الرايات الخضراء.. وزارة الإعلام تحتفي باليوم الوطني السعودي 95
السعودية اليوم

بفخر الأمجاد وعلوّ الرايات الخضراء.. وزارة الإعلام...

السعودية اليوم
الملك سلمان: وحدتنا الوطنية قامت على الشريعة الإسلامية والعدل
أخبار رئيسية

الملك سلمان: وحدتنا الوطنية قامت على الشريعة...

أخبار رئيسية
عرعر تحتفي باليوم الوطني الـ95 بفرحة الأطفال وزينة الأخضر
السعودية اليوم

عرعر تحتفي باليوم الوطني الـ95 بفرحة الأطفال...

السعودية اليوم