الإخلاء الطبي ينقل مواطنين من المغرب للعلاج في السعودية

نقلت طائرة الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع، مواطنين من المغرب إلى أرض الوطن بعد تعرضهما لوعكة صحية، وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة بخدمة المواطنين خارج البلاد.

وأوضحت سفارة السعودية لدى المغرب، في بيان لها اليوم، أنها باشرت عملية نقل المواطنين لاستكمال علاجهما في المملكة.