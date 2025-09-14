الإخلاء الطبي ينقل مواطنين من المغرب للعلاج في السعودية

التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الهلال والقادسية حالة مطرية على جازان تستمر حتى المساء زلزال يهز إندونيسيا السعودية تشارك في قمة عمداء مجموعة تواصل المجتمع الحضري “U20” كوريا الجنوبية تُسجل أول إصابة بإنفلونزا الطيور هذا العام طقس الأحد.. أمطار غزيرة وسيول وبرد على عدة مناطق بعد بولندا.. مسيرة تخترق أجواء رومانيا الخليج يتغلب على الفيحاء بثلاثية نظيفة التعاون يفوز على الأخدود بدوري المحترفين انفجار ضخم في مدريد وإصابة 25 شخصًا بينهم 3 بحالة حرجة
نقلت طائرة الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع، مواطنين من المغرب إلى أرض الوطن بعد تعرضهما لوعكة صحية، وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة بخدمة المواطنين خارج البلاد.
وأوضحت سفارة السعودية لدى المغرب، في بيان لها اليوم، أنها باشرت عملية نقل المواطنين لاستكمال علاجهما في المملكة.