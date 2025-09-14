Icon

تعرضا لوعكة صحية

الإخلاء الطبي ينقل مواطنين من المغرب للعلاج في السعودية

الأحد ١٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٦ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

نقلت طائرة الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع، مواطنين من المغرب إلى أرض الوطن بعد تعرضهما لوعكة صحية، وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة بخدمة المواطنين خارج البلاد.

وأوضحت سفارة السعودية لدى المغرب، في بيان لها اليوم، أنها باشرت عملية نقل المواطنين لاستكمال علاجهما في المملكة.

