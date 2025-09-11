الإفراج عن الفنان المصري فاروق شيبة 

أفرجت السلطات المصرية عن الفنان محمد فاروق شيبة، عقب ساعات من توقيفه على خلفية نشر مقطع فيديو وُصف بالمضلل عبر صفحته الشخصية على موقع “فيسبوك”.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى الأيام الماضية، حين بثّ شيبة مقطعًا ظهر فيه داخل أحد مقار السجل المدني بالقاهرة مدعيًا أنه فوجئ بتغريمه ماليًا بحجة إدراج اسمه ضمن سجلات المتوفين منذ ثلاثة أشهر.

موجة جدل

الفيديو سرعان ما أثار موجة واسعة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، ودفع كثيرين للمطالبة بفتح تحقيق عاجل. وبالفعل باشرت الأجهزة الأمنية فحص المقطع، ليتبين أنه غير صحيح، ليتم استدعاء الفنان والتحقيق معه.

وأوضح شيبة خلال التحقيق أن ما عرضه لم يكن واقعة حقيقية، بل مجرد مشهد تمثيلي مقتبس من مقطع سابق أعاد صياغته ونشره بهدف زيادة نسب المشاهدة على حسابه.

وفي سياق متصل، صرّح الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية أن النقابة كلّفت مستشارها القانوني بمتابعة القضية عن قرب، والتأكد من تطورات الموقف القانوني للفنان.

وبعد استكمال التحقيقات، قررت الجهات المختصة إخلاء سبيل شيبة، وأكد أحد المقربين منه أنه عاد بالفعل إلى منزله، مشيرًا إلى أن الأمر لم يتجاوز كونه التباسًا وخطأ غير مقصود.

يُذكر أن محمد فاروق شيبة من مواليد محافظة الجيزة عام 1984، وتخرج في كلية التربية الرياضية بجامعة حلوان، قبل أن يبدأ مشواره الفني عام 2002 من خلال مسلسل “يحيا العدل”. وشارك لاحقًا في عدة أعمال بارزة، أبرزها تجسيده شخصية تاجر المخدرات في فيلم “إبراهيم الأبيض”، إلى جانب مشاركته في مسلسلات “ابن حلال”، “سجن النسا”، و”الكبير أوي” وغيرها.