Icon

البرلمان الفرنسي يسقط الحكومة بأغلبية ساحقة Icon تحذير مستخدمي آيفون من عمليات احتيال وقرصنة Icon مصرف الراجحي يعلن بدء طرح صكوك اجتماعية مقوّمة بالدولار Icon أسعار الذهب ترتفع لمستوى قياسي جديد Icon طقس الثلاثاء.. أمطار وسيول وبرد على 8 مناطق Icon القبض على مقيم لترويجه الحشيش في جدة Icon البرلمان الفرنسي يصوت بحجب الثقة عن الحكومة للمرة الأولى Icon أكثر من 84 ألف متضرر جراء زلزال أفغانستان وجهود الإغاثة مستمرة Icon مزايا العلاج الطبيعي Icon ضبط عدد من المتسولين في القصيم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
بلغت 364 صوتا ضد 194

البرلمان الفرنسي يسقط الحكومة بأغلبية ساحقة

الثلاثاء ٩ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٣٢ صباحاً
البرلمان الفرنسي يسقط الحكومة بأغلبية ساحقة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

صوّت البرلمان الفرنسي، على إسقاط حكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو بأغلبية ساحقة بلغت 364 صوتا ضد 194، بسبب رفض النواب خططه لكبح جماح الدين العام المتضخم، ما فاقم الأزمة السياسية في فرنسا وألقى بالعبء على الرئيس إيمانويل ماكرون لاختيار خامس رئيس وزراء في أقل من عامين.

وأوضح قصر الإليزيه أن ماكرون سيعين رئيسا للوزراء جديدا في الأيام القادمة، وسط مخاوف من تعميق الشلل الاقتصادي والسياسي في الدولة الأوروبية الثانية اقتصاديا، إذ سيقدم بايرو استقالته رسميا إلى ماكرون صباح الثلاثاء، وسيستمر في منصبه كحارس مؤقت حتى تعيين الخليفة.

قد يهمّك أيضاً
وزير الإعلام: زيارة #ولي_العهد إلى فرنسا ناجحة

وزير الإعلام: زيارة #ولي_العهد إلى فرنسا ناجحة

إيراني ينهي حياته في نهر الرون بفرنسا للفت الانتباه إلى الاحتجاجات

إيراني ينهي حياته في نهر الرون بفرنسا للفت الانتباه إلى الاحتجاجات

البرلمان الفرنسي يسقط الحكومة

وكان بايرو، الذي تولى المنصب في ديسمبر 2024 بعد سقوط حكومة ميشيل بارنييه بعد ثلاثة أشهر فقط، قد دافع عن خطة توفير 44 مليار يورو في ميزانية 2026، تشمل إلغاء عطلتين عامتين وتجميد الإنفاق الحكومي، لمواجهة عجز يبلغ 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي ودين عام يصل إلى 114% من الناتج.

وأطلق بايرو التصويت بالثقة بنفسه كمخاطرة لفرض الإصلاحات، لكن المعارضة من اليسار المتطرف (مثل تحالف الجبهة الشعبية الجديدة) واليمين المتطرف (التجمع الوطني لمارين لوبان) والسوشياليست والخضر أدت إلى هزيمته المتوقعة.

وقال بايرو في خطابه الأخير قبل التصويت: “لديكم القدرة على إسقاط الحكومة، لكنكم لا تستطيعون محو الواقع”، مشيرا إلى أن الدين يهدد الحياة لفرنسا.

ووفقا لبيان قصر الإليزيه، سيختار ماكرون رئيس الوزراء الجديد الجديد في غضون أيام، مع ترشيحات محتملة تشمل وزير الدفاع سيباستيان ليكورنو ووزير العدل جيرالد دارمانين، أو ربما شخصية من اليسار المعتدل لكسب دعم إضافي، أما المعارضة، فقد دعت لوبان إلى حل البرلمان وانتخابات جديدة، بينما طالب جان لوك ميلانشون، زعيم اليسار الراديكالي، باستقالة ماكرون نفسه قبل انتهاء ولايته في 2027.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ولي العهد والرئيس الفرنسي يستعرضان الجهود المبذولة لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة
أخبار رئيسية

ولي العهد والرئيس الفرنسي يستعرضان الجهود المبذولة...

أخبار رئيسية
البرلمان الفرنسي يصوت بحجب الثقة عن الحكومة للمرة الأولى
العالم

البرلمان الفرنسي يصوت بحجب الثقة عن الحكومة...

العالم