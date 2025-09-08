البرلمان الفرنسي يصوت بحجب الثقة عن الحكومة للمرة الأولى

Icon

الثلاثاء ٩ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٣٦ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

صوّت البرلمان الفرنسي، الاثنين، بإسقاط الحكومة بسبب خططها لكبح جماح الدين العام المتضخم، مما فاقم الأزمة السياسية، وأوكل إلى الرئيس إيمانويل ماكرون مهمة اختيار خامس رئيس وزراء في أقل من عامين.

وسقطت الحكومة الفرنسية في تصويت على الثقة بنتيجة 194 صوتًا مقابل 364، وفق ما أعلن رئيس الجمعية الوطنية.

وتعد عملية حجب الثقة عن الحكومة الفرنسية هي الأولى في تاريخ الجمهورية الخامسة.

وسيتعين على فرانسوا بايرو الآن أن يقدم استقالة حكومته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي سيتعين عليه بدوره تعيين رئيس وزراء يتولى تشكيل حكومة جديدة.

