“البيئة” تطرح 4 فرص استثمارية لدعم قطاع الثروة الحيوانية بالرياض

طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة 4 فرص استثمارية في منطقة الرياض، لدعم قطاع الثروة الحيوانية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء، إلى جانب التوسع في التعاون مع القطاع الخاص، والإسهام في تعزيز الأمن الغذائي بالمملكة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

فرص استثمارية بالرياض

وأوضحت الوزارة أن الفرص الاستثمارية تأتي على مساحة إجمالية تبلغ (350) ألف متر مربع، وتشمل، ثلاث فرص بمحافظة الخرج لتربية وتسمين وإنتاج اللحوم الحمراء على مساحة (100) ألف متر مربع لكل فرصة، وتتضمن القطعة رقم (15)، والقطعة رقم (17) وينتهي التقديم عليهما بتاريخ 17 نوفمبر 2025م، إضافة إلى القطعة رقم (16)، وينتهي التقديم عليها بتاريخ 19 نوفمبر 2025م.

تسمين وإنتاج اللحوم الحمراء

وأشارت إلى طرح فرصة استثمارية رابعة لتربية وتسمين وإنتاج اللحوم الحمراء قطعة رقم (19) بمحافظة الزلفي على مساحة تبلغ (50) ألف متر مربع، مبينة أن آخر موعد لاستلام العروض لهذه الفرصة، هو يوم 16 نوفمبر 2025م.

ودّعت الوزارة المستثمرين الراغبين في الحصول على هذه الفرص الاستثمارية، للاطلاع على كراسة الشروط والمواصفات عبر منصة “فرص”، ولمعرفة المزيد من التفاصيل التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected].