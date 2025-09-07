Icon

التجارة تستدعي أكثر من 71 ألف مركبة هيونداي بسبب خلل خطير Icon الالتزام البيئي يحلل 6 عناصر لضمان نقاء الهواء Icon القبض على شخصين لترويجهما الشبو في الشرقية Icon مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10593.97 نقطة Icon أوبك +: زيادة إنتاج النفط بمقدار 137 ألف برميل يوميًا وسنواصل متابعة ظروف السوق Icon مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يعزز حضوره عالميًا ومحليًا Icon أمانة جدة تصدر وتجدد 7.850 شهادة صحية وتفحص 7.812 عينة غذاء Icon هل تسجيل الموظفين إلزامي في التأمينات الاجتماعية؟ Icon استقالة رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا Icon ضبط مخالف لتهريبه 6.300 قرص محظور بجازان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم

التجارة تستدعي أكثر من 71 ألف مركبة هيونداي بسبب خلل خطير

الأحد ٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:١٨ مساءً
التجارة تستدعي أكثر من 71 ألف مركبة هيونداي بسبب خلل خطير
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة التجارة استدعاء 71,764 مركبة من طرازات هيونداي “Elantra”، و”i30” موديلات 2009 – 2011.

وقالت التجارة عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الأحد، إن الاستدعاء يأتي بسبب خلل في نافخ الوسادة الهوائية لجهة السائق، وهو ما قد يؤدي إلى تمزق الوسادة وخروج شظايا معدنية حادة عند وقوع حادث، مما قد يتسبب في إصابة خطيرة أو وفاة.

قد يهمّك أيضاً
هيونداي تتعاون مع أرامكو لبناء منشآت لإنتاج النفط والغاز

هيونداي تتعاون مع أرامكو لبناء منشآت لإنتاج النفط والغاز

لقطات مثيرة لـ هوندا أكورد الجديدة

لقطات مثيرة لـ هوندا أكورد الجديدة

ودعت وزارة التجارة ملاك هذه المركبات التوقف الفوري عن قيادتها والتواصل مع الوكلاء المعتمدين لإجراء الإصلاحات اللازمة بشكل مجاني.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سيول توفد مبعوثًا لواشنطن بعد أزمة مصنع هيونداي وضبط 300 كوري
العالم

سيول توفد مبعوثًا لواشنطن بعد أزمة مصنع...

العالم