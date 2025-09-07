التجارة تستدعي أكثر من 71 ألف مركبة هيونداي بسبب خلل خطير الالتزام البيئي يحلل 6 عناصر لضمان نقاء الهواء القبض على شخصين لترويجهما الشبو في الشرقية مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10593.97 نقطة أوبك +: زيادة إنتاج النفط بمقدار 137 ألف برميل يوميًا وسنواصل متابعة ظروف السوق مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يعزز حضوره عالميًا ومحليًا أمانة جدة تصدر وتجدد 7.850 شهادة صحية وتفحص 7.812 عينة غذاء هل تسجيل الموظفين إلزامي في التأمينات الاجتماعية؟ استقالة رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا ضبط مخالف لتهريبه 6.300 قرص محظور بجازان
أعلنت وزارة التجارة استدعاء 71,764 مركبة من طرازات هيونداي “Elantra”، و”i30” موديلات 2009 – 2011.
وقالت التجارة عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الأحد، إن الاستدعاء يأتي بسبب خلل في نافخ الوسادة الهوائية لجهة السائق، وهو ما قد يؤدي إلى تمزق الوسادة وخروج شظايا معدنية حادة عند وقوع حادث، مما قد يتسبب في إصابة خطيرة أو وفاة.
ودعت وزارة التجارة ملاك هذه المركبات التوقف الفوري عن قيادتها والتواصل مع الوكلاء المعتمدين لإجراء الإصلاحات اللازمة بشكل مجاني.