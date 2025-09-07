التجارة تستدعي أكثر من 71 ألف مركبة هيونداي بسبب خلل خطير

أعلنت وزارة التجارة استدعاء 71,764 مركبة من طرازات هيونداي “Elantra”، و”i30” موديلات 2009 – 2011.

وقالت التجارة عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الأحد، إن الاستدعاء يأتي بسبب خلل في نافخ الوسادة الهوائية لجهة السائق، وهو ما قد يؤدي إلى تمزق الوسادة وخروج شظايا معدنية حادة عند وقوع حادث، مما قد يتسبب في إصابة خطيرة أو وفاة.

ودعت وزارة التجارة ملاك هذه المركبات التوقف الفوري عن قيادتها والتواصل مع الوكلاء المعتمدين لإجراء الإصلاحات اللازمة بشكل مجاني.