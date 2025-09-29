Icon

التخصصات الصحية تُطلق برنامج متابعة التدريب TTS

الإثنين ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٨ صباحاً
التخصصات الصحية تُطلق برنامج متابعة التدريب TTS
المواطن - فريق التحرير

أطلقت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية النظام الموحد لمتابعة التدريب لمتدربي البورد السعودي في جميع البرامج والتخصصات عبر منصة ممارس بلس؛ بهدف تطوير تجربة التدريب وتحسين جودته، تحقيقًا لمستهدفات الهيئة للريادة في تطوير وتبني تقنيات التدريب المبتكرة.

الهدف من البرنامج

ويهدف البرنامج إلى تبسيط متابعة العملية التدريبية، وتوحيد التجربة الرقمية عبر منصة ممارس+، وتحسين تجربة المستخدم ويُمكِّن المتدرب والمدرب ومديري البرامج ومساعديهم، متابعة العملية التدريبية، وإدارة رحلة التدريب بتجربة أسهل.

ودعت الهيئة مستخدمي النظام من المتدربين والمدربين إلى التعرف على النظام من خلال الاطلاع على موقعها الإلكتروني والالتحاق بورش العمل الافتراضية للتعرف على نظام متابعة التدريب.

