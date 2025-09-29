“ورث” يعيد تعريف الفنون التقليدية السعودية بمؤتمر الاستثمار الثقافي حساب المواطن يوضح الأصول القابلة للتقييم سبيس إكس الأمريكية تُطلق 28 قمرًا جديدًا التخصصات الصحية تُطلق برنامج متابعة التدريب TTS الحصيني يتوقع: انصراف الحر تدريجيًا وبداية موسم الأمطار خلال أيام طرح 21 مشروعًا عبر منصة استطلاع بالتعاون مع 14 جهة حكومية تنبيه من رياح نشطة بسرعة 49كم/س على المنطقة الشرقية درجات الحرارة.. مكة المكرمة والمدينة المنورة الأعلى بـ42 مئوية وأبها الأدنى النيران تلتهم سيارة الإعلامي المصري أحمد شوبير ولاية أوريغون تقاضي ترامب لنشره الحرس الوطني في بورتلاند
أطلقت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية النظام الموحد لمتابعة التدريب لمتدربي البورد السعودي في جميع البرامج والتخصصات عبر منصة ممارس بلس؛ بهدف تطوير تجربة التدريب وتحسين جودته، تحقيقًا لمستهدفات الهيئة للريادة في تطوير وتبني تقنيات التدريب المبتكرة.
ويهدف البرنامج إلى تبسيط متابعة العملية التدريبية، وتوحيد التجربة الرقمية عبر منصة ممارس+، وتحسين تجربة المستخدم ويُمكِّن المتدرب والمدرب ومديري البرامج ومساعديهم، متابعة العملية التدريبية، وإدارة رحلة التدريب بتجربة أسهل.
ودعت الهيئة مستخدمي النظام من المتدربين والمدربين إلى التعرف على النظام من خلال الاطلاع على موقعها الإلكتروني والالتحاق بورش العمل الافتراضية للتعرف على نظام متابعة التدريب.