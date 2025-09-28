Icon

التخصصات الصحية تُعلن بدء التقديم على 4 برامج تدريبية

الأحد ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:١٧ مساءً
التخصصات الصحية تُعلن بدء التقديم على 4 برامج تدريبية
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية اليوم، بدء التقديم على (4) برامج تدريبية، تتمثل في برنامج مساعد طبيب أسنان، وبرنامج فني رعاية المرضى، إضافة إلى برنامج فني التعقيم الطبي، وبرنامج فني الترميز الطبي، التي تمنح من خلالها المتدربين المهارات والمعارف اللازمة، وتؤهلهم لمزاولة المهنة بعد اجتياز الاختبارات ومتطلبات البرامج.

وأتاحت الهيئة التقديم على البرامج، من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بالأكاديمية الصحية، اعتبارًا من اليوم وحتى (30) سبتمبر الجاري، لتخصص فني الترميز الطبي، فيما سيكون يوم (4) أكتوبر هو انتهاء فترة التقديم لبقية البرامج.

ودعت الهيئة الراغبين في التقديم الاطلاع على متطلبات القبول في البرامج من خلال البوابة، والتأكد من إرفاق جميع المتطلبات لكل تخصص، وذلك عبر الموقع الإلكتروني: https://ha-learning.scfhs.org.sa/.

