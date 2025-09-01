Icon

التدريب التقني: قبول 78 ألف متدرب ومتدربة بالفصل الأول

الإثنين ١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٤ صباحاً
التدريب التقني: قبول 78 ألف متدرب ومتدربة بالفصل الأول
المواطن - فريق التحرير

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قبول (​78376) متدربًا ومتدربة خلال الفصل التدريبي الأول الحالي، بالكليات التقنية للبنين والبنات، والمعاهد الصناعية ومعاهد العمارة والتشييد الثانوية ومعاهد التدريب المهني في السجون على مستوى مناطق المملكة.

وأوضح نائب المحافظ للتدريب الدكتور عادل بن حمد الزنيدي، أن المؤسسة توسعت في تقديم البرامج التدريبية النوعية وزيادة الطاقة الاستيعابية فيها لتواكب احتياجات سوق العمل ومتطلبات المرحلة التنموية بالمملكة، حيث بدأت استعداداتها للعام التدريبي الحالي منذ وقت مبكر وفق خطة تنفيذية شاملة شملت تطوير وتهيئة الأنظمة الإلكترونية، إتاحة الخدمات الذاتية للمتدربين والمتدربات قبل بدء الفصل بوقتٍ كافٍ، وإعداد برامج تهيئة المستجدين بالمنشآت التدريبية، وإتاحة تسجيل الجداول للمتدربين والمتدربات قبل بداية الفصل على فترتين.

موعد القبول في الكلية التقنية والمعهد الصناعي بالمهد

التدريب التقني تصرف مكافأة التفوق العلمي لـ471 متدرباً ومتدربة

يذكر أن عدد المتدربين والمتدربات المقيدين في مختلف برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بلغ (226,110) في الفصل الأول من العام الحالي.

