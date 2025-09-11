Icon

التشهير بمنشأة ومديرها لحيازتهما منتجات غير مطابقة

الجمعة ١٢ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:١٨ صباحاً
التشهير بمنشأة ومديرها لحيازتهما منتجات غير مطابقة
المواطن - فريق التحرير

شهرت وزارة التجارة بشركة تزاول نشاط بيع الكماليات ومديرها من جنسية يمنية بعد صدور حكم قضائي يدينهما بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري نتيجة حيازة وعرض منتجات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس.

التشهير بمنشأة ومديرها

وأوضحت الوزارة، أنها رصدت مخالفة المنشأة الواقعة محافظة البدائع بحيازة وعرض ألعاب مطبخ بلاستيكي للأطفال غير مطابقة للمواصفات والمقاييس وهو ما يعد مخالفًا لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري ولائحته التنفيذية.

وتضمن الحكم المؤيد من محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم فرض غرامة مالية على المخالفين قدرها عشرون ألف ريال مناصفة بينهما، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحكم على نفقتهم.

ووفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري يعاقب من يخالف النظام بعقوبات تصل إلى السجن ثلاثة أعوام، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بالعقوبتين معاً، والتشهير بالمخالفين بعد صدور أحكام قضائية نافذة من المحاكم المختصة.

 

