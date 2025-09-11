التشهير بمنشأة ومديرها لحيازتهما منتجات غير مطابقة

تجاوز الإشارة الحمراء مخالفة وخطر يهدد السلامة بدء مشروع إعادة تطوير وتوسعة جامع الشيخ محمد بن عثيمين بعنيزة خارجية قطر: تصريحات نتنياهو المتهورة محاولة مشينة لتبرير الهجوم الجبان ترامب: لقد توفي تشارلي كيرك العظيم الأسطوري الرئيس الفلسطيني: خطاب ولي العهد يعكس الموقف التاريخي الأصيل للسعودية قيادة وشعبًا عبدالعزيز بن سعود: القيادة وجهت بتسخير كافة الإمكانيات لدعم أمن قطر واستقرارها قدم نفسه حاكمًا محتملًا لغزة.. السلطة الفلسطينية تعتقل سمير حليلة السمنة تؤثر على 188 مليون طفل ومراهق في سن الدراسة استقرار أسعار الذهب اليوم وفاة وإصابات جراء تصادم بين مركبتين في الرياض
شهرت وزارة التجارة بشركة تزاول نشاط بيع الكماليات ومديرها من جنسية يمنية بعد صدور حكم قضائي يدينهما بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري نتيجة حيازة وعرض منتجات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس.
وأوضحت الوزارة، أنها رصدت مخالفة المنشأة الواقعة محافظة البدائع بحيازة وعرض ألعاب مطبخ بلاستيكي للأطفال غير مطابقة للمواصفات والمقاييس وهو ما يعد مخالفًا لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري ولائحته التنفيذية.
وتضمن الحكم المؤيد من محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم فرض غرامة مالية على المخالفين قدرها عشرون ألف ريال مناصفة بينهما، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحكم على نفقتهم.
ووفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري يعاقب من يخالف النظام بعقوبات تصل إلى السجن ثلاثة أعوام، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بالعقوبتين معاً، والتشهير بالمخالفين بعد صدور أحكام قضائية نافذة من المحاكم المختصة.