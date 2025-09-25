Icon

في الجولة الرابعة من البطولة

التعاون يتغلّب على الخليج بهدف في دوري روشن

الخميس ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٢ مساءً
التعاون يتغلّب على الخليج بهدف في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

تغلّب التعاون على نظيره الخليج بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

وسجّل للتعاون اللاعب موسى بارو عند الدقيقة (87) من الشوط الثاني، ليصل التعاون إلى النقطة التاسعة، ويتجمّد رصيد الخليج عند النقطة السادسة.

