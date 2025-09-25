التعاون يتغلّب على الخليج بهدف في دوري روشن

تغلّب التعاون على نظيره الخليج بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

وسجّل للتعاون اللاعب موسى بارو عند الدقيقة (87) من الشوط الثاني، ليصل التعاون إلى النقطة التاسعة، ويتجمّد رصيد الخليج عند النقطة السادسة.