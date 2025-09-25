التعاون يتغلّب على الخليج بهدف في دوري روشن

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن وظائف شاغرة في البنك الإسلامي فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية
تغلّب التعاون على نظيره الخليج بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.
وسجّل للتعاون اللاعب موسى بارو عند الدقيقة (87) من الشوط الثاني، ليصل التعاون إلى النقطة التاسعة، ويتجمّد رصيد الخليج عند النقطة السادسة.